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    Главная / Торги / Поставка изделий медицинского назначения для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Поставка изделий медицинского назначения для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908352192Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ruПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31908352192

    Уникальный номер закупки

    19/4.3/0075546/ГАвиа

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка изделий медицинского назначения для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 12:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 75546.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Юридический адрес

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Контактный телефон

    +7 495 355-92-66

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    ivanoshchuk.ev@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Блаженкова Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка изделий медицинского назначения для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201924.10.2019 14:0024.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908352192Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Начальная цена

    440 480,73

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Адрес местонахождения

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    32.50.13.110

    Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты

    26.60.12.129

    Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки

    21.20.24

    Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и сумки санитарные

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    21.20.10

    Препараты лекарственные

    20.59.54

    Угли активированные

    20.42

    Средства парфюмерные и косметические

    20.4

    Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и косметические

    20.16.10.110

    Полиэтилен

    13.20.44.120

    Марля медицинская

    10.89.19.210

    Добавки биологически активные к пище

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.1

    Торговля оптовая фармацевтической продукцией

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Йод спирт. 5% фл. 10 мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Индикатор Дезиконт-Хим-КОМБИДЕЗ (100шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Ингалипт аэр. 30мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Индапамид таб.1,5мг №30"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Индивидуальные перевязочные пакеты с дву"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "Ингавирин 90 №7"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Ибупрофен 0,2 таб. №50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Дюспаталин 0,2 №30 капс ретард"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Донормил УПСА таб 15мг №30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Доксициклин капс. 100мг №20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Димедрол р-р 10мг/мл амп. №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Диклофенак гель 5% 30г"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Диклофенак амп 3мл 25мг №5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Дибазол амп. 1% 5мл №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Диазолин др. 100мг №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Дермовейт мазь 0,05% 25г"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Дермовейт крем 0,05% 25г"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Губка гемостатическая 50х50мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Грандаксин таб.0,05г №20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Глюкофаж 1000мг табл №60"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Глюкоза амп.40% 10мл №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Глюкоза 5% р-р д/ин. 200 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Глицин табл 0,1 №50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Гипотиазид табл 100мг №20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Гипотэф №50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Гидрокортизон мазь 1% 10г туба"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Гидрогель "Аполло" противоожоговый 20г"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Левомицитин капли глаз. 0,25% 5мл фл №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Левомицитин таб.п/о 0,5г №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Ланцеты "Ультрасофт" № 25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Ламизил Уно р-р 1% 4г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Лазикс амп.2мл №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Лавомакс 125мг таб №6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Ксилен капли в нос 0.1% 10мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Ксефокам таб 8мг №10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Ксефокам 8мг №5 фл.д/ин"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Клопидогрел 0,075 №28"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Кордиамин амп. 25% 1мл. №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Корвалол фл. 25мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Корвалол таб. №20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Контейнер для сбора биологической жидкос"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Контейнер для сбора биологической жидкос"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Конкор 10 мг таб п/о №30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Имбирный чай Здоровый выбор - мята/солод"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Колдакт флю плюс"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Клей БФ - 6 15г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Клеёнка медицинская"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Кеторол таб.10мг №20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Кеторол амп 1мл №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 50"

    "Кетанов амп 1мл 30мг/мл №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Кетанов таб. п/о 10мг №20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Кардиомагнил таб. п\о 150мг №100"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Капотен таб. 25мг. №40"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Каметон аэроз. 30г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Кальция хлорид амп. 10% 10мл №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Кальцекс таб. 500мг №10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 57"

    "Гепариновая мазь туба 25г"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Аспаркам №50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Анузол свечи №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Анаприлин 10мг №30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Анальгин 50% 2мл амп №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Амоксициллин капс. 500мг №16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Аммиака р-р 10% 40мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Амлодипин 5 мг таб. №30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Аминокапроновая кис-та фл. 5% 100мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Амелотекс таб. 15мг №20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "Амелотекс 10мг/мл р-р амп №5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "Амброксол таб. 30мг №20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Алтея сироп 125г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Аллохол тб п/о №50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 71"

    "Азопирам-комплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Азитромицин капс. 500мг. №3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Адреналин р-р д/иньекций 1 мг/мл амп 1мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Лоток почкообразный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Шкаф медицинский HILFE МД 2 1780 R-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Шкаф медицинский HILFE МД 2 1780 R-5 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Накидка на кушетку полиэтиленовая 210*60"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Ножницы хирургические изогнутые 150мм П-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Стол манипуляционный медицинский на колё"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Облучатель ультрафиолетовый ОУФК-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Облучатель-рециркулятор бактерицидный ул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Мешок дыхательный реанимационный Apexmed"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Бесконтактный инфракрасный термометр для"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Манжета Омрон универсальная 32-42см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Тонометр профессиональный OMRON HBP-1100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Тонометр автомат. UA-777 с адаптером,бол"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Гентамицин амп. 80мг 2мл №10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 88"

    "Гель для ЭКГ 200,0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Гастал №60 таб."

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Галазолин 0,1% фл. 10мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "Вода для инъекций 5мл амп. №10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 92"

    "Вишневского линимент 40±10 г"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "Верапамил р-р д/ин. 5мг/2мл амп. №10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Валерианы настойка 25мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "Бронхотон сироп фл 125мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 96"

    "Бромгексин 8 драже №25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 97"

    "Бриллиантовый зелен. р-р спирт.1% 10мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 98"

    "Борная кислота 3% 25мл спирт.р-р"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Бисептол таб. 480мг №28"

    Кол-во: 10

    "Позиция 100"

    "Бисакодил супп. рект. 10мг №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Бисакодил табл 5мг №30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Бинт самофиксирующийся 5м*5см (или 4 м х"

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "Бинт трубчатый эластичный №3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Бинт трубчатый эластичный №4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Бинт эластичный трубчатый №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "Бинты 7х14 стерильные"

    Кол-во: 200

    "Позиция 107"

    "Бинты 5х10 стерильные"

    Кол-во: 200

    "Позиция 108"

    "Бетадин р-р 10% 30мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Беродуал Н 10мл 200 доз аэр."

    Кол-во: 3

    "Позиция 110"

    "Беродуал р-р д/ингаляций 20мл фл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Баралгин М амп 5мл №5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 112"

    "Ацикловир таб 400мг №20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "Ацикловир 5% 5г мазь"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Атропина сульфат 0,1% р-р амп. 1мл №5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Леркамен 10мг №28"

    Кол-во: 10

    "Позиция 116"

    "Тест-полоска "Алкотест-Фактор М" д/опр а"

    Кол-во: 10

    "Позиция 117"

    "Тест на 5 видов наркотиков"

    Кол-во: 20

    "Позиция 118"

    "Тиамина хлорид 5%-1мл №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Тетрациклин гл. мазь 1% 3г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "Термопсиса сироп с солодкой 100мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 121"

    "ТераФлю лимон порошок пак №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 122"

    "Тауфон 4% фл. 10мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 123"

    "Тавегил таб. 1мг №20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Таблетки от кашля №10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 125"

    "Сульфокамфокаин амп. 10% 2мл. №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Сульфацил натрия 20% тюб-кап. 1,0 мл №2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 127"

    "Стекла предметные с шлифованным краем 50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Спазмалгон таб. №20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 129"

    "Спазмалгон 2мл амп.х10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 130"

    "Софрадекс капли 5 мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 131"

    "Солодка таб. д/рассасывания №50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 132"

    "Солодки корня сироп 100 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 133"

    "Смекта суспензия вн.прим.3г №8"

    Кол-во: 4

    "Позиция 134"

    "Смекта порошок д/сусп. 3г.№10 апельсин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Система инфуз. д/переливания р-ров пласт"

    Кол-во: 25

    "Позиция 136"

    "Синтомицина линимент 10% 25г туба"

    Кол-во: 2

    "Позиция 137"

    "Средство моющее антисептическое для гиги"

    Кол-во: 3

    "Позиция 138"

    "Сбор грудной №1,2,3,4 фильтр пакетики"

    Кол-во: 5

    "Позиция 139"

    "Селанк кап.наз. 0,15% 3мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 140"

    "Семакс кап.наз.0,1% 3мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 141"

    "Салфетка с перекисью водорода"

    Кол-во: 20

    "Позиция 142"

    "Салфетка с аммиаком для стимуляции дыхан"

    Кол-во: 30

    "Позиция 143"

    "Салфетки стер. 16х14 №10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 144"

    "Салфетки стерильные 45х29"

    Кол-во: 50

    "Позиция 145"

    "Юниэнзим с МПС табл №20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 146"

    "Этамзилат р-р 125мг/2мл амп №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Эритромицин таб. 0,25г №20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 148"

    "Эритромицин мазь"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Эритромицин глазная мазь"

    Кол-во: 3

    "Позиция 150"

    "Эргоферон таб д/рассасывания №20"

    Кол-во: 30

    "Позиция 151"

    "Эплан для ухода за кожей рук и стоп (с 2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 152"

    "Эплан 20мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 153"

    "Эмоксипин плюс 30капс."

    Кол-во: 3

    "Позиция 154"

    "Эмоксипин гл. капли 1% фл. 5мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 155"

    "Эгилок табл №50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Эбрантил амп. 5мг/мл -10мл №5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Ципрофлоксацин 500мг №10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 158"

    "Ципролет таб. 500мг №10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 159"

    "Ципролет глазные капли 3мг/мл 5мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 160"

    "Цетрин таб. 10мг №30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Хлоргексидина биглюконат 16мг №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 162"

    "Хлоргексидина биглюконат 0,05% 100 мл фл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 163"

    "Хлорамин Б 300г"

    Кол-во: 3

    "Позиция 164"

    "Бинты 5х7 стерильные"

    Кол-во: 100

    "Позиция 165"

    "Кагоцел 12мг №10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 166"

    "Йод карандаш ЛЕККЕР-ЙОД-3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 167"

    "Халиксол сироп"

    Кол-во: 10

    "Позиция 168"

    "Фуросемид 0,04 №50 таб."

    Кол-во: 3

    "Позиция 169"

    "Риниколд пор. №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 170"

    "Флоксал 3мг/г 3г (мазь глазная)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 171"

    "Фервекс без сахара№ 8 (лимон)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 172"

    "Фарингосепт №20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 173"

    "Устройство д\исскуств. дыхан.(рот в рот)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 174"

    "Уголь активированный 0.25 №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 175"

    "Тест-полоски для глюкометра Onte Touch S"

    Кол-во: 7

    "Позиция 176"

    "Тест ИХА Вич-1/2-экспресс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Салфетка антисептич. спирт. 13,5х18,5см"

    Кол-во: 200

    "Позиция 178"

    "Отинум уш.капли 20% 10мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 179"

    "Омез капс. ДСР №30"

    Кол-во: 3

    "Позиция 180"

    "Омез D капс. №30"

    Кол-во: 3

    "Позиция 181"

    "Омез капс. 20мг №30"

    Кол-во: 3

    "Позиция 182"

    "Оксолиновая мазь 0,25% 10 г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 183"

    "Но-шпа амп 2мл 20мг/мл №25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Но-шпа таб. 40мг №24"

    Кол-во: 4

    "Позиция 185"

    "Нольпаза таб. п/о 20мг №28"

    Кол-во: 10

    "Позиция 186"

    "Новокаин амп. 0,5% 5мл №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 187"

    "Нитроглицерин таб. 0,5мг №40"

    Кол-во: 5

    "Позиция 188"

    "Несопин спрей назальный 0,05% 10,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 189"

    "Нафтизин 0,1% фл.-капельн 15мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 190"

    "Налоксон 0,4мг-1,0 №10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Натрия тиосульфат амп 30% 10мл №10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Натрия хлорид 0,9% р-р фл 250мл п/эт"

    Кол-во: 30

    "Позиция 193"

    "Налгезин 275мг таб.п/о х10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 194"

    "Мукофальк гранулы д/пр сусп. 300г банка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Мукалтин таб. 50мг №10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 196"

    "Мексидол 0,125 №50 таб.п/о"

    Кол-во: 4

    "Позиция 197"

    "Мирамистин 0,01% 50мл аэрозоль"

    Кол-во: 10

    "Позиция 198"

    "Мезим форте №20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 199"

    "Мезатон амп. 1% 1мл №10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 200"

    "Маркер (стеклограф) черный тонкий(шл1мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 201"

    "Магния сульфат 25%-5мл амп №10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 202"

    "Лориста таб. п/о 50мг №30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 203"

    "Лоперамид 2мг таб №20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 204"

    "Лизобакт таб.д/рассасывания №30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 205"

    "Лизиноприл тб. 20мг №20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 206"

    "Лидокаин амп. 2% 2 мл №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 207"

    "Салфетка спиртовая д/ин. 60х100мм №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 208"

    "Риностоп спрей капли в нос"

    Кол-во: 10

    "Позиция 209"

    "Римантадин таб. 0,05г №20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 210"

    "Рамиприл-с3 таб.10мг №30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 211"

    "Престариум А табл п/пл/о 10мг №30"

    Кол-во: 4

    "Позиция 212"

    "Пустырника н-ка фл 25мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 213"

    "Полиглюкин 200мл фл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 214"

    "Повязка гелевая п/ожоговая 10х10см"

    Кол-во: 20

    "Позиция 215"

    "Преднизолон р-р д/ин амп. 25мг/1мл №3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 216"

    "Платифиллина г/тартрат 0,2% 1мл № 10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 217"

    "Пластырь перцовый 10Х18см перфорир."

    Кол-во: 10

    "Позиция 218"

    "Пластырь бактерицидный 2,5±0,2 х7,2см"

    Кол-во: 800

    "Позиция 219"

    "Пластырь бактерицид. 4х10"

    Кол-во: 180

    "Позиция 220"

    "Пиридоксина гидрохлорид 5%-1мл №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 221"

    "Пиона уклоняющегося настойка 25мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 222"

    "Пинцет одноразовый стерильный 125±2мм К-"

    Кол-во: 5

    "Позиция 223"

    "Пертуссин 100г"

    Кол-во: 20

    "Позиция 224"

    "Пентоксифиллин 100мг №60"

    Кол-во: 5

    "Позиция 225"

    "Протафан НМ 100МЕ/мл сусп.10мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "Перекиси водорода р-р 3% 100мл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 227"

    "Пенталгин экстра-гель 5% 30г"

    Кол-во: 6

    "Позиция 228"

    "Пенталгин таб п/о №24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 229"

    "Папаверин амп. 2% 2мл №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 230"

    "Панкреатин табл 25ЕД № 60"

    Кол-во: 10

    "Позиция 231"

    "Панангин таб.№50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 232"

    "Оциллококцинум гранулы 12 доз"

    Кол-во: 4

    "Позиция 233"

    "Офтальмоферон гл капли 10мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 234"

    "Отипакс уш.кап"

    Кол-во: 4

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    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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