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Номер извещения
31908351974
Уникальный номер закупки
19/2.1/0051091/ТГТомск
Наименование закупки
Выполнение работ по огнезащитной обработке строительных конструкций (деревянных и металлических) на объектах филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" в г. Томске в 2020-2022 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 11:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-36-19
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кубусевич Е. А.
Место рассмотрения предложений
634029, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
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Выполнение работ по огнезащитной обработке строительных конструкций (деревянных и металлических) на объектах филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" в г. Томске в 2020-2022 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.11.201911.11.2019 11:0011.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908351974Подведение итогов не позднее Выполнение работ по огнезащитной обработке строительных конструкций (деревянных и металлических) на объектах филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" в г. Томске в 2020-2022 гг.634029, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по огнезащитной обработке строительных конструкций (деревянных и металлических) на объектах филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" в г. Томске в 2020-2022 гг.
Начальная цена
1 866 171,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
43.29.11.140
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2626
Кол-во: 19757
Кол-во: 13780
Кол-во: 100
Кол-во: 350
Кол-во: 1800
Кол-во: 100
Кол-во: 640
Кол-во: 1040
Кол-во: 411
Кол-во: 3590
Кол-во: 2459.4
Кол-во: 6502
Кол-во: 4154
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