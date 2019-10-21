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Номер извещения
31908351156
Уникальный номер закупки
19/2.1/0057235/ТГУхта
Наименование закупки
Оказание услуг по стирке медицинской спецодежды для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» МСЧ г.Ухта (Республика Коми) в 2020-2022 годах ((для субъектов малого и среднего предпринимательства)(142/19/2.1/0057235/ТГУхта/30.09.19/МИ/ГОС/Э)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 10:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-21-08
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
Tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рубцова Е. И.
Место рассмотрения предложений
169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
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Оказание услуг по стирке медицинской спецодежды для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» МСЧ г.Ухта (Республика Коми) в 2020-2022 годах ( (142/19/2.1/0057235/ТГУхта/30.09.19/МИ/ГОС/Э)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.12.201923.12.2019 14:0023.12.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908351156Подведение итогов не позднее Оказание услуг по стирке медицинской спецодежды для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» МСЧ г.Ухта (Республика Коми) в 2020-2022 годах ( (142/19/2.1/0057235/ТГУхта/30.09.19/МИ/ГОС/Э)169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, дом 10/1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по стирке медицинской спецодежды для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» МСЧ г.Ухта (Республика Коми) в 2020-2022 годах ( (142/19/2.1/0057235/ТГУхта/30.09.19/МИ/ГОС/Э)
Начальная цена
1 030 608,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
96.01.12.135
96.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6315
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