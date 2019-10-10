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    Главная / Торги / Поставка насосной станции (0060/19/4.5/0076190/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/30.09.2019)

    Поставка насосной станции (0060/19/4.5/0076190/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/30.09.2019)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 09:0010.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908350688Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосной станции (0060/19/4.5/0076190/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/30.09.2019)Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31908350688

    Уникальный номер закупки

    19/4.5/0076190/Гбезопасн

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка насосной станции (0060/19/4.5/0076190/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/30.09.2019)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 08:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_3_Проект_договора.doc

    Приложение №1 Методика 19_4.5_0076190_Гбезопасн.docx

    Приложение_2_Заказ на товары и техническая_часть.docx

    Документация_76190.docx

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 495 719-59-55

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    a.gershman@gazobezopasnost.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гершман А. Б.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосной станции (0060/19/4.5/0076190/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/30.09.2019)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201924.10.2019 12:0024.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908350688Подведение итогов не позднее Поставка насосной станции (0060/19/4.5/0076190/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/30.09.2019)Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосной станции (0060/19/4.5/0076190/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/30.09.2019)

    Начальная цена

    917 244,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Классификатор ОКПД2

    28.13.14.190

    Насосы прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Станция насосная мобильная с дизельным п"

    Кол-во: 1

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