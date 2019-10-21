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Номер извещения
31908349748
Уникальный номер закупки
19/4.3/0064749/ГПереработка
Наименование закупки
Поставка химических материалов (защитные слои) для нужд Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
28.09.2019 13:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-22
Факс
--
Адрес электронной почты
TurukinEN@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Турукин Е. Н.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627
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Поставка химических материалов (защитные слои) для нужд Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.10.201929.10.2019 14:0029.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908349748Подведение итогов не позднее Поставка химических материалов (защитные слои) для нужд Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка»г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химических материалов (защитные слои) для нужд Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка»
Начальная цена
14 054 489,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
20.59.56.150
20.59
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.9
Кол-во: 0.75
Кол-во: 0.502
Кол-во: 540
Кол-во: 0.6
Кол-во: 1.17
Кол-во: 1.001
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