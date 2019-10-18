www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908349586
Уникальный номер закупки
19/4.3/0064746/ГПереработка
Наименование закупки
Поставка электрооборудования (вставки, патроны, фильтры) для нужд ООО "Газпром переработка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 20:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-22
Факс
--
Адрес электронной почты
TurukinEN@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Турукин Е. Н.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электрооборудования (вставки, патроны, фильтры) для нужд ООО "Газпром переработка"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.10.201929.10.2019 14:0029.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908349586Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования (вставки, патроны, фильтры) для нужд ООО "Газпром переработка"г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрооборудования (вставки, патроны, фильтры) для нужд ООО "Газпром переработка"
Начальная цена
1 029 633,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
27.90.40.190
27.12.21.000
27.12.10.190
27.12.10.110
27.12
27.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 140
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 310
Кол-во: 160
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 150
Кол-во: 120
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 14
Кол-во: 74
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 33
Кол-во: 180
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.