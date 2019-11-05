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Номер извещения
31908349183
Уникальный номер закупки
19/4.3/0067424/ТГМосква
Наименование закупки
Поставка трубопроводной арматуры
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 17:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Контактный телефон
+7 495 817-05-95 доб. 22164
Факс
+7 495 917-93-30
Адрес электронной почты
anons@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пахомова О. Б.
Место рассмотрения предложений
117420, г. Москва ул. Наметкина д.16
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубопроводной арматуры
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубопроводной арматуры
Начальная цена
1 692 955,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
28.14
46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 46
Кол-во: 20
Кол-во: 253
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 76
Кол-во: 40
Кол-во: 14
Кол-во: 97
Кол-во: 183
Кол-во: 8
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