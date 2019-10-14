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    Главная / Торги / Услуги по лабораторным исследованиям проб сточных вод для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО «Газпром переработка» в 2019 году

    Услуги по лабораторным исследованиям проб сточных вод для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО «Газпром переработка» в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 14:0014.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908349259Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по лабораторным исследованиям проб сточных вод для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО «Газпром переработка» в 2019 году194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 627Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31908349259

    Уникальный номер закупки

    19/2.1/0069753/ГПереработка

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по лабораторным исследованиям проб сточных вод для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО «Газпром переработка» в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 17:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    126 Документация 69753.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Ю. С.

    Место рассмотрения предложений

    194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 627

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги в области медицины прочие

    Ключевые слова:

    исследования, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по лабораторным исследованиям проб сточных вод для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО «Газпром переработка» в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201922.10.2019 14:0022.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908349259Подведение итогов не позднее Услуги по лабораторным исследованиям проб сточных вод для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО «Газпром переработка» в 2019 году194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 627

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по лабораторным исследованиям проб сточных вод для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО «Газпром переработка» в 2019 году

    Начальная цена

    265 824,18

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Классификатор ОКПД2

    86.90.19.110

    Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы

    Классификатор ОКВЭД2

    86.90.1

    Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ионы аммония"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "железо"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "сухой остаток"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "нитрит- ион"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "нефтепродукты"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "фосфор фосфатов"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "БПК"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "нитрат-ион"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "хлорид-ион"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "исследования сточных вод"

    Кол-во: 15

    "Позиция 11"

    "А ПАВ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "взвешенные вещества"

    Кол-во: 15

    "Позиция 13"

    "pH"

    Кол-во: 15

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