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    Главная / Торги / Поставка геофизического оборудования

    Поставка геофизического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.10.2019 10:0021.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908348786Дата и время окончания срока приема заявок Поставка геофизического оборудованияг. Москва, ул. Новочеремушкинская, 65Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31908348786

    Уникальный номер закупки

    19/4.3/0071198/Георесурс

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка геофизического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 16:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 093.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 719-28-56

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    a.danilkin@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Данилкин А. С.

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 65

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Части и принадлежности оборудования для измерения, испытаний и навигации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка геофизического оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.11.201905.11.2019 14:0005.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908348786Подведение итогов не позднее Поставка геофизического оборудованияг. Москва, ул. Новочеремушкинская, 65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка геофизического оборудования

    Начальная цена

    2 307 872,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Классификатор ОКПД2

    26.51.82.110

    Комплектующие (запасные части) дальномеров, теодолитов и тахиметров (тахеометров); геодезических, гидрографических, океанографических, гидрологических, метеорологических или геофизических инструментов и прочих приборов, не имеющие самостоятельных гру ппировок

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.8

    Производство частей приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транзистор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Транзистор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Транзистор"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Транзистор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Транзистор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Транзистор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Транзистор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Транзистор"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Защитный диод"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Защитный диод"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Диод Шоттки"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Светодиодная полоса"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Защитный диод"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "Защитный диод"

    Кол-во: 40

    "Позиция 15"

    "Микросхема"

    Кол-во: 15

    "Позиция 16"

    "Микросхема"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "Микросхема"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "Микросхема"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Микросхема"

    Кол-во: 12

    "Позиция 20"

    "Микросхема"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Микросхема"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Микросхема"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Микросхема"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Микросхема"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Микросхема"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Микросхема"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Микросхема"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Микросхема"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Микросхема"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Микросхема"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Микросхема"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Микросхема"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Микросхема"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Микросхема"

    Кол-во: 12

    "Позиция 35"

    "Микросхема"

    Кол-во: 12

    "Позиция 36"

    "Микросхема"

    Кол-во: 12

    "Позиция 37"

    "Микросхема"

    Кол-во: 12

    "Позиция 38"

    "Микросхема"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Стабилизатор напряжения"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Микросхема"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Стабилизатор тока"

    Кол-во: 15

    "Позиция 42"

    "Стабилизатор тока"

    Кол-во: 15

    "Позиция 43"

    "Микроконтроллер"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Микроконтроллер"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Транзистор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Транзистор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Транзистор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Транзистор"

    Кол-во: 15

    "Позиция 49"

    "Стабилизатор напряжения"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Емкость (кондесатор)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Емкость (кондесатор)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 52"

    "Транзистор"

    Кол-во: 15

    "Позиция 53"

    "ЧИП Резисторы"

    Кол-во: 200

    "Позиция 54"

    "ЧИП Резисторы"

    Кол-во: 200

    "Позиция 55"

    "ЧИП Резисторы"

    Кол-во: 200

    "Позиция 56"

    "ЧИП Резисторы"

    Кол-во: 200

    "Позиция 57"

    "ЧИП Резисторы"

    Кол-во: 200

    "Позиция 58"

    "ЧИП Резисторы"

    Кол-во: 200

    "Позиция 59"

    "ЧИП Резисторы"

    Кол-во: 200

    "Позиция 60"

    "Микроконтроллер"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Микроконтроллер"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Микроконтроллер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Микроконтроллер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Микроконтроллер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Микроконтроллер"

    Кол-во: 30

    "Позиция 66"

    "Микроконтроллер"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Микросхема"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "Конденсатор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Конденсатор"

    Кол-во: 30

    "Позиция 70"

    "Транзистор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Транзистор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Транзистор"

    Кол-во: 12

    "Позиция 73"

    "Кварцевый резонатор"

    Кол-во: 15

    "Позиция 74"

    "Кварцевый резонатор"

    Кол-во: 15

    "Позиция 75"

    "Кварцевый резонатор"

    Кол-во: 15

    "Позиция 76"

    "Конденсатор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Конденсатор"

    Кол-во: 20

    "Позиция 78"

    "Конденсатор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "Конденсатор"

    Кол-во: 20

    "Позиция 80"

    "Конденсатор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 81"

    "Конденсатор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Конденсатор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Конденсатор"

    Кол-во: 20

    "Позиция 84"

    "Конденсатор"

    Кол-во: 20

    "Позиция 85"

    "Конденсатор"

    Кол-во: 15

    "Позиция 86"

    "Конденсатор"

    Кол-во: 20

    "Позиция 87"

    "Конденсатор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "Транзистор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "Транзистор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "Транзистор"

    Кол-во: 25

    "Позиция 91"

    "Конденсатор"

    Кол-во: 20

    "Позиция 92"

    "Конденсатор"

    Кол-во: 20

    "Позиция 93"

    "Конденсатор"

    Кол-во: 20

    "Позиция 94"

    "Конденсатор"

    Кол-во: 20

    "Позиция 95"

    "Конденсатор"

    Кол-во: 30

    "Позиция 96"

    "Конденсатор"

    Кол-во: 20

    "Позиция 97"

    "Плата глубиномера"

    Кол-во: 11

    "Позиция 98"

    "Микросхема"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Микросхема"

    Кол-во: 4

    "Позиция 100"

    "Транзистор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 101"

    "Транзистор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 102"

    "Транзистор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 103"

    "Транзистор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 104"

    "Плата индикации хроматографа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 105"

    "Плата расходомера РУД342"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Плата блока управления"

    Кол-во: 5

    "Позиция 107"

    "Плата"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Плата глубиномера"

    Кол-во: 5

    "Позиция 109"

    "Плата"

    Кол-во: 5

    "Позиция 110"

    "Плата блока питания токовых электродов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Плата трансформатора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Плата расходомера"

    Кол-во: 3

    "Позиция 113"

    "Плата ДНК-422-04"

    Кол-во: 5

    "Позиция 114"

    "Кварцевый резонатор"

    Кол-во: 20

    "Позиция 115"

    "Транзистор"

    Кол-во: 12

    "Позиция 116"

    "Транзистор"

    Кол-во: 12

    "Позиция 117"

    "Транзистор"

    Кол-во: 12

    "Позиция 118"

    "Транзистор"

    Кол-во: 12

    "Позиция 119"

    "Транзистор"

    Кол-во: 6

    "Позиция 120"

    "Транзистор"

    Кол-во: 12

    "Позиция 121"

    "Транзистор"

    Кол-во: 12

    "Позиция 122"

    "Транзистор"

    Кол-во: 12

    "Позиция 123"

    "Транзистор"

    Кол-во: 12

    "Позиция 124"

    "Транзистор"

    Кол-во: 12

    "Позиция 125"

    "Транзистор"

    Кол-во: 12

    "Позиция 126"

    "Транзистор"

    Кол-во: 12

    "Позиция 127"

    "Транзистор"

    Кол-во: 12

    "Позиция 128"

    "Микросхема"

    Кол-во: 12

    "Позиция 129"

    "Диод"

    Кол-во: 30

    "Позиция 130"

    "Диод"

    Кол-во: 30

    "Позиция 131"

    "Диод"

    Кол-во: 20

    "Позиция 132"

    "Диод"

    Кол-во: 12

    "Позиция 133"

    "Диод"

    Кол-во: 50

    "Позиция 134"

    "Диод"

    Кол-во: 12

    "Позиция 135"

    "Диод"

    Кол-во: 12

    "Позиция 136"

    "Диод"

    Кол-во: 20

    "Позиция 137"

    "Диод"

    Кол-во: 40

    "Позиция 138"

    "Диод"

    Кол-во: 40

    "Позиция 139"

    "Диод"

    Кол-во: 10

    "Позиция 140"

    "Диод"

    Кол-во: 30

    "Позиция 141"

    "Диод"

    Кол-во: 30

    "Позиция 142"

    "Диод"

    Кол-во: 30

    "Позиция 143"

    "Диод"

    Кол-во: 12

    "Позиция 144"

    "Диод"

    Кол-во: 12

    "Позиция 145"

    "Стабилитрон"

    Кол-во: 12

    "Позиция 146"

    "Стабилитрон"

    Кол-во: 12

    "Позиция 147"

    "Стабилитрон"

    Кол-во: 12

    "Позиция 148"

    "Стабилитрон"

    Кол-во: 12

    "Позиция 149"

    "Стабилитрон"

    Кол-во: 12

    "Позиция 150"

    "Стабилитрон"

    Кол-во: 12

    "Позиция 151"

    "Стабилитрон"

    Кол-во: 12

    "Позиция 152"

    "Конденсатор"

    Кол-во: 40

    "Позиция 153"

    "Конденсатор"

    Кол-во: 40

    "Позиция 154"

    "Конденсатор"

    Кол-во: 40

    "Позиция 155"

    "Конденсатор"

    Кол-во: 48

    "Позиция 156"

    "Кварцевый резонатор"

    Кол-во: 20

    "Позиция 157"

    "Микропереключатель"

    Кол-во: 4

    "Позиция 158"

    "Транзистор"

    Кол-во: 30

    "Позиция 159"

    "Транзистор"

    Кол-во: 12

    "Позиция 160"

    "Транзистор"

    Кол-во: 12

    "Позиция 161"

    "Транзистор"

    Кол-во: 6

    "Позиция 162"

    "Микросхема"

    Кол-во: 20

    "Позиция 163"

    "Микросхема"

    Кол-во: 20

    "Позиция 164"

    "Светодиод"

    Кол-во: 20

    "Позиция 165"

    "Светодиод"

    Кол-во: 20

    "Позиция 166"

    "Светодиод"

    Кол-во: 20

    "Позиция 167"

    "Набор ЧИП резисторов (smd) 0805"

    Кол-во: 10

    "Позиция 168"

    "Набор ЧИП резисторов"

    Кол-во: 10

    "Позиция 169"

    "Набор ЧИП резисторов (smd) 0805"

    Кол-во: 10

    "Позиция 170"

    "Набор ЧИП резисторов "

    Кол-во: 10

    "Позиция 171"

    "Транзистор"

    Кол-во: 10

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    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081616
    Оказание услуг по приёму, хранению и отпуску ГСМ для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 2.1/0001176
    Оказание услуг по приёму, хранению и отпуску ГСМ для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (для...
    177081
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    29 172 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211081813
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый от н.п. Гоцатль до н.п. Карадах, н.п. Корода с отводом на н.п. Балануб, н.п. Цалада, н.п. Тлогоб, н.п. Сех Гунибского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковый от газопровода к н.п. Кища н.п. Цизгари – н.п. Викри с отводом к н.п. Цураи Дахадаевского района Республики Дагестан" (22/2.3/0008611/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый от...
    177083
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    59 257 663
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211081810
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый от перспективного межпоселкового газопровода к н.п. Яркуг Агульского района Республики Дагестан" ; "Газопровод межпоселковый от перспективного межпоселкового газопровода к н.п.Хутхул и н.п Миси Агульского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковый от н.п. Гоа к н.п. Фите Агульского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковы н.п. Худиг - н.п. Арсуг - н.п. Буршаг Агульского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковый н.п. Тркал – н.п. Цлак Хивского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковый от отвода на н.п. Фурдаг до н.п. Атрик с отводом на Хурсатиль Хивского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковый н.п. Конциль – н.п. Заза Хивского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковый н.п. Гдынк Ахтынского района Республики Дагестан" (22/2.3/0008607/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый от...
    177082
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    81 149 415
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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