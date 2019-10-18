www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908347398
Уникальный номер закупки
19/4.3/0064850/Лазурная
Наименование закупки
Поставка алкогольных напитков для нужд ООО "Лазурная" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 14:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Почтовый адрес
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Контактный телефон
+7 8622 66-33-49
Факс
+7 8622 66-33-43
Адрес электронной почты
zakupki@lazurnaya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рящин А. В.
Место рассмотрения предложений
354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка алкогольных напитков для нужд ООО "Лазурная" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка алкогольных напитков для нужд ООО "Лазурная" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
2 123 708,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Лазурная"
Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"
Адрес местонахождения
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
11.02.12.123
11.02.12.113
11.02.12.111
11.02.11.114
11.02.11.113
11.01.10.210
11.01.10.142
11.01.10.141
11.01.10.111
11.01.10
11.01
11.01.1
11.02
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 240
Кол-во: 270
Кол-во: 48
Кол-во: 60
Кол-во: 120
Кол-во: 250
Кол-во: 50
Кол-во: 250
Кол-во: 12
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 18
Кол-во: 32
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 600
Кол-во: 180
Кол-во: 24
Кол-во: 40
Кол-во: 36
Кол-во: 20
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.