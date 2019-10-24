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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для гусеничной спецтехнике для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка запасных частей для гусеничной спецтехнике для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.10.2019 06:0024.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908346800Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для гусеничной спецтехнике для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31908346800

    Уникальный номер закупки

    19/4.3/0074057/ТомскГП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для гусеничной спецтехнике для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 13:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0074057_ТЗ.doc

    0074057_ПД.docx

    0074057_Методика_ПР.rtf

    0074057_КП_Приложение_4.xls

    0074057_Извещение.rtf

    0074057_Документация_ПР.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-21-35

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    shmidtla@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шмидт Л. А.

    Место рассмотрения предложений

    634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73.

    Закупки и тендеры Томская область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и инструментами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для гусеничной спецтехнике для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.11.201927.11.2019 14:0027.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908346800Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для гусеничной спецтехнике для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для гусеничной спецтехнике для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    6 914 136,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    46.69.12.000

    Услуги по оптовой торговле эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    46.6

    Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Винт механизма натяжения 3902М-3211020 Т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Винт натяжной 34039-2948096 ГАЗ 34039-32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Включатель приборов и стартера 1202.3704"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Втулка 71-2946054 ГАЗ 34039-32"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Втулка 71-2946055 ГАЗ 34039-32"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Втулка балансира 740-33-023"

    Кол-во: 56

    "Позиция 7"

    "Втулка балансира внутренняя 6901-9212144"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Втулка балансира наружная 6901-9212143 Т"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Гайка катка 740-33-60-1 МТЛБ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Гайка левая 5.10.383 МТЛБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Гайка натяжного винта 34039-2948099 ГАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Гайка оси катка 70-141514 ГАЗ 34039-32"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Гайка правая 5.10.173 МТЛБ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Главная передача МТЛБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Главный цилиндр 73-1602290 ГАЗ 34039-32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Гусеница кованная ОШ с уширителями 3902-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Гусеница широкая (244 звеньев, ширина 56"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Диск ведомый в сборе 431900-1601130 ТТМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Диск нажимной 130-1601093 ТТМ 3ГР-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Каток ленивца с резиной в сборе 71-32050"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Каток опорный 3902-3204110 ТТМ3ГР-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Балансир задний левый 8.32.015 МТЛБ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Балансир задний правый 8.32.016 МТЛБ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 24"

    "Балансир ленивца левый 34039-2948011 ГАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Балансир ленивца правый 34039-2948010 ГА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Балансир переднего катка левый в сборе 7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Балансир переднего катка правый в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Балансир передний левый 8.32.025 МТЛБ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Балансир передний правый 8.32.026"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Балансир с осью левый в сборе 34039-2948"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Болт крепления карданного вала 8.10.706-"

    Кол-во: 40

    "Позиция 32"

    "Болт М8х1-16 201474-П29 ГАЗ 34039-32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Болт с гайкой ведущего колеса 8.30.104 М"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Болт с гайкой на венец ведущего колеса М"

    Кол-во: 61

    "Позиция 35"

    "Буфер хода сжатия 4905-2903010-01 ГАЗ 34"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Вал 3403-1308370 ГАЗ 34039-32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Вал карданный в сборе 3902М-2200000 ТТМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Вал торсионный переднего катка 3402-2946"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "Вал торсионный среднего катка 71-2946034"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Вал фрикциона левый 8.10.532 МТЛБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Вал фрикциона правый 8.10.533 МТЛБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Валик карданный МТЛБ 8.10.430"

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "Валик карданный МТЛБ 8.10.431"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Ведущее колесо 73-3202010-11 ГАЗ 34039-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Венец ведущего колеса 3902-3202113 ТТМ3Г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Передача бортовая 8.11.011А-01 МТЛБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Элемент фильтрующий топл. А65.01.100-11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Электромотор отопителя 6402012Е МТЛБ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Электродвигатель с ротором 34036-8102078"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Шайба стопорная 34039-2948094 ГАЗ 34039-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Шайба 47-3204050 ГАЗ 34039-32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Шайба 47-3204040 ГАЗ 34039-32"

    Кол-во: 13

    "Позиция 53"

    "Цилиндр привода сцепления в сборе 4301-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Центральный переключатель света 581.3710"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Фрикцион правый 8.10.051 МТЛБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Фрикцион левый 8.10.050 МТЛБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Фиксатор 47-3203052-01 ГАЗ 34039-32"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "Фиксатор 34039-2948091 ГАЗ 34039-32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Фара-прожектор 5302.3711 ТТМ 3ГР-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Уширитель со втулками 3905-3209110-02 ТТ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 61"

    "Установка отопительная вентиляционная ОВ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Уплотнение торцевое 8.32.033 МТЛБ"

    Кол-во: 80

    "Позиция 63"

    "Уплотнение 47-3204030 ГАЗ 34039-32"

    Кол-во: 6

    "Позиция 64"

    "Указатель давления масла в двигателе 22."

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Турбокомпрессор ТА 03 50/48A/R-58 12С ГА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Подшипник упорный 47-3205097-01 ГАЗ 3403"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Полуось 71-2606018 ГАЗ 34039-32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Прокладка реулировочная 47-3203050-01 ГА"

    Кол-во: 7

    "Позиция 69"

    "Прокладка реулировочная 47-3203054-01 ГА"

    Кол-во: 12

    "Позиция 70"

    "Пружина оттяжная 130-1602177 ТТМ 3ГР-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Радиатор водяной 3205-1301010 ТТМ 3ГР-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Радиатор масляный 3205-1013010-01 ТТМ 3Г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Радиатор системы охлаждения 8.02.017 МТЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Редуктор вентилятора 8.02.011-1 МТЛБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Редуктор привода вентилятора со шкивом в"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Реле стартера, трюмного насоса 738.3747-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Ремень 1-11х10-1280 ТТМ 3ГР-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Ремень зубчатый 11-19х12,5х1450 МТЛБ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 79"

    "Ремень привода вентилятора 1-11х10-1775"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Стекло лобовое 5320-5206010 ТТМ 3ГР-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Торсион левый 8.32.108 МТЛБ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "Торсион правый 8.32.109 МТЛБ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "Требуется восполнить АЗ 10500001444 Ле"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Требуется восполнить АЗ 105000026459 К"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "Передача бортовая 8.11.011А МТЛБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Кольцо стопорное 34039-2948093 ГАЗ 34039"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Кольцо неподвижное 8.32.125 МТЛБ"

    Кол-во: 80

    "Позиция 88"

    "Кольцо лабиринтное катка 3903-3205028 ТТ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 89"

    "Кольцо лабиринтное 71-3205028 ГАЗ 34039-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Кольцо лабиринтное 71-3204028 ГАЗ 34039-"

    Кол-во: 4

    "Позиция 91"

    "Колесо направляющее с осью 8.31.040-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "Колесо направляющее 3903-3205100 ТТМ 3ГР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Колесо направляющее 34039-3205003 ГАЗ 34"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Колесо ведущее в сборе 3902-3202110 ТТМ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Колесо ведущее 8.30.001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 96"

    "Кожух в сборе 130-1601122 ТТМ 3ГР-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Каток опорный 8.32.019 алюм МТЛБ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 98"

    "Каток опорный 47-3204005-А2 ГАЗ 34039-32"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Балансир с осью правый в сборе 34039-294"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Балансир среднего катка 71-2946012 ГАЗ 3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 101"

    "Болт M12-6gx40 201544-П29 ГАЗ 34039-32"

    Кол-во: 12

    "Позиция 102"

    "Автомат типа АЗС-10 МТЛБ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 103"

    "Автомат типа АЗС-2 МТЛБ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 104"

    "Автомат типа АЗС-5 МТЛБ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 105"

    "Автомат типа АЗС-50 МТЛБ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 106"

    "Балансир 1 и 6-го катка левый 34039-2946"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Балансир 1 и 6-го катка правый 34039-294"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Балансир 8.32.025 8.32.024 МТЛБ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 109"

    "Палец звена гусеницы 71-3209006 ТТМ3ГР-0"

    Кол-во: 100

    "Позиция 110"

    "Отопитель салона Air Top 3500 ТТМ3ГР-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Насос усилителя рулевого управления ШНКФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Муфта соединительная полуоси 47-2506012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Муфта зубчатая 8.10.422 МТЛБ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 114"

    "Муфта выключения сцепления с подшипником"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Муфта выключения сцепления в сборе с под"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Муфта выключения сцепления 236-1601180-Б"

    Кол-во: 3

    "Позиция 117"

    "Муфта 3902-2606024 ТТМ 3ГР-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Мостик правый 6.22.040 МТЛБ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 119"

    "Механизм натяжения гусеницы в сборе 6901"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Манжета 71-2946044-01 ГАЗ 34039-32"

    Кол-во: 6

    "Позиция 121"

    "Манжета 71-2607040-01 ГАЗ 34039-32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Лента тормозная с колодками в сборе 3402"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Лента тормоза в сборе МТЛБ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 124"

    "Ленивец с кривошипом 6901-3205100 ТТМ 3Г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Крышка ступицы 71-3204020-02 ГАЗ 34039-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Крестовина 34039-2202030 ГАЗ 34039-32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Крестовина 130-2201030 ТТМ 3ГР-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Компрессор 5336-3509012 МТЛБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Кольцо уплотнительное балансира . ."

    Кол-во: 6

    "Позиция 130"

    "Кольцо уплотнительное 8.32.112 МТЛБ"

    Кол-во: 80

    "Позиция 131"

    "Кольцо уплотнительное 47-3204042-01 ГАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 132"

    "Венец ведущего колеса 8.30.101"

    Кол-во: 6

    "Позиция 133"

    "Вилка выключения сцепления 34039-1601202"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Вилка выключения сцепления 494560-160204"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Кольцо уплотнительное 3403-2607048 ГАЗ 3"

    Кол-во: 2

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