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    Главная / Торги / Поставка резино-технических изделий, уплотнений для нужд ПАО «ТМ» (№ 0056/19/4.3/0067268/ТюмМотор/ПР/ГОС/Э/26.09.2019) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.

    Поставка резино-технических изделий, уплотнений для нужд ПАО «ТМ» (№ 0056/19/4.3/0067268/ТюмМотор/ПР/ГОС/Э/26.09.2019) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.10.2019 09:0021.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908341758Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резино-технических изделий, уплотнений для нужд ПАО "ТМ"Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31908341758

    Уникальный номер закупки

    19/4.3/0067268/ТюмМотор

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка резино-технических изделий, уплотнений для нужд ПАО «ТМ» (№ 0056/19/4.3/0067268/ТюмМотор/ПР/ГОС/Э/26.09.2019) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 14:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДМИ 67268.zip

    Участникам изменения от 14.10.2019.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеева Т. А.

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Изделия из резины прочие

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка резино-технических изделий, уплотнений для нужд ПАО "ТМ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.201930.10.2019 14:0030.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908341758Подведение итогов не позднее Поставка резино-технических изделий, уплотнений для нужд ПАО "ТМ"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка резино-технических изделий, уплотнений для нужд ПАО "ТМ"

    Начальная цена

    17 144 548,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Классификатор ОКПД2

    22.19.73.130

    Резина твердая (эбонит) во всех видах и изделия из твердой резины

    22.19.73.119

    Изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки

    22.19.73.114

    Уплотнители резиновые

    22.19.73.112

    Манжеты и воротники резиновые

    22.19.73.111

    Кольца резиновые уплотнительные

    Классификатор ОКВЭД2

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Манжеты армированные 1,2-85х110-12"

    Кол-во: 66

    "Позиция 2"

    "Манжеты армированные 1,2-60х80-10"

    Кол-во: 57

    "Позиция 3"

    "Манжеты армированные 2,2-60х90-13"

    Кол-во: 57

    "Позиция 4"

    "Манжеты армированные 1,2-60х85-10"

    Кол-во: 38

    "Позиция 5"

    "Манжеты армированные 1,2-70х90-10"

    Кол-во: 53

    "Позиция 6"

    "Манжеты армированные 1,2-15х32-7"

    Кол-во: 23

    "Позиция 7"

    "Манжеты армированные 2,2-28х52-7"

    Кол-во: 55

    "Позиция 8"

    "Манжеты армированные 1,2-48х70-10"

    Кол-во: 27

    "Позиция 9"

    "Ремень XPA 1700"

    Кол-во: 23

    "Позиция 10"

    "Ремень клиновой Z(О)-710"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Ремень клиновой Z(О)-750"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Ремень клиновой Z(О)-800"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Ремень клиновой В(Б)-2800"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "Ремень клиновой В(Б)-4000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "Ремень поликлиновой 12Л 2240"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Ремень плоский AS 14 45х6000х1,8 бесконе"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Ремень плоский AS 14 45х5500х1,8 бесконе"

    Кол-во: 9

    "Позиция 18"

    "Ремень плоский AS 14 25х6000х1,8 бесконе"

    Кол-во: 34

    "Позиция 19"

    "Ремень плоский AS 14 50х5500х1,8 бесконе"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Ремень плоский AS 14 20х5500х1,8 бесконе"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Ремень плоский AS 14 20х6000х1,8 бесконе"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Ремень плоский AS 14 25х4800х1,8 бесконе"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Ремень плоский AS 14 25х6300х1,8 бесконе"

    Кол-во: 7

    "Позиция 24"

    "Ремень плоский AS 14 45х6300х1,8 бесконе"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Ремень плоский AS 14 25х6500х1,8 бесконе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Ремень плоский AS 14 25х2750х1,8 бесконе"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Ремень плоский AS 14 25х3100х1,8 бесконе"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Ремень плоский AS 10 40х850х1,0 бесконеч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Ремень плоский AS 10 40х1250х1,0 бесконе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Рукав с нитяной оплеткой d 18х27мм 1,6 М"

    Кол-во: 300

    "Позиция 31"

    "Рукав с нитяной оплеткой d 38х49-1,6 МПа"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Рукав 1SN d=8 Р=215атм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "Рукав 1SN d=10 Р=180атм"

    Кол-во: 130

    "Позиция 34"

    "Рукав 1SN d=12 Р=160атм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 35"

    "Рукав 1SN d=16 Р=130атм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 36"

    "Рукав 1SN d=19 Р=105атм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 37"

    "Рукав 1SN d=25 Р=88атм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 38"

    "Ремень клиновой В(Б)-2000"

    Кол-во: 40

    "Позиция 39"

    "Ремень клиновой С(В)-4250"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Ремень клиновой С(В)-4000"

    Кол-во: 22

    "Позиция 41"

    "Ремень клиновой С(В)-4500 ГОСТ 1284.2-89"

    Кол-во: 25

    "Позиция 42"

    "Ремень клиновой А-1500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Ремень клиновой Z(О)-1000"

    Кол-во: 34

    "Позиция 44"

    "Ремень клиновой Z(О)-1120"

    Кол-во: 37

    "Позиция 45"

    "Ремень клиновой Z(О)-1180"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Ремень клиновой Z(О)-1600"

    Кол-во: 7

    "Позиция 47"

    "Ремень клиновой А-1180"

    Кол-во: 40

    "Позиция 48"

    "Ремень клиновой А-1250"

    Кол-во: 36

    "Позиция 49"

    "Ремень клиновой А-1320"

    Кол-во: 61

    "Позиция 50"

    "Ремень клиновой А-1600"

    Кол-во: 30

    "Позиция 51"

    "Ремень клиновой В(Б)-1800"

    Кол-во: 34

    "Позиция 52"

    "Ремень клиновой В(Б)-1600"

    Кол-во: 40

    "Позиция 53"

    "Ремень клиновой В(Б)-1400"

    Кол-во: 40

    "Позиция 54"

    "Ремень клиновой В(Б)-1320"

    Кол-во: 40

    "Позиция 55"

    "Ремень клиновой В(Б)-1360 Lp (PIX)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 56"

    "Ремень клиновой В(Б)-1180"

    Кол-во: 60

    "Позиция 57"

    "Ремень клиновой А-2240"

    Кол-во: 30

    "Позиция 58"

    "Ремень клиновой А-2800"

    Кол-во: 30

    "Позиция 59"

    "Ремень клиновой А-1000"

    Кол-во: 25

    "Позиция 60"

    "Ремень клиновой В(Б)-800"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Ремень клиновой А-2650"

    Кол-во: 60

    "Позиция 62"

    "Ремень клиновой А-1120"

    Кол-во: 30

    "Позиция 63"

    "Фторопласт стержень Ф-4 150х100"

    Кол-во: 150

    "Позиция 64"

    "Трубка фторопластовая Ф4 d5х0,6мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 65"

    "Шнур асбестовый общего назначения ШАОН 3"

    Кол-во: 150

    "Позиция 66"

    "Шнур асбестовый общего назначения ШАОН 1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 67"

    "Шнур асбестовый общего назначения ШАОН 2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 68"

    "Шнур резиновый 1-4С 8х8 мбс"

    Кол-во: 50

    "Позиция 69"

    "Шнур 1-4С МБС 3мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 70"

    "Шнур 1-4С МБС 4мм"

    Кол-во: 130

    "Позиция 71"

    "Шнур 1-4С МБС 6мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 72"

    "Шнур 1-4С МБС 8мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 73"

    "Шнур 1-4С МБС 10мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 74"

    "Шнур базальтовый теплоизол.ШБТ-10-Б"

    Кол-во: 30

    "Позиция 75"

    "Трубка термоусаживающая 6,4/3,2"

    Кол-во: 200

    "Позиция 76"

    "Трубка термоусаживаемая Derej PBF 9,5/4,"

    Кол-во: 290

    "Позиция 77"

    "Трубка термоусаживаемая Derej PBF 19,0/9"

    Кол-во: 100

    "Позиция 78"

    "Лента красящая LM-IR 300U,черная"

    Кол-во: 500

    "Позиция 79"

    "Паронит 9-38-56 0,4мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 80"

    "Паронит 9-38-56 1,0мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 81"

    "Паронит 9-38-56 2мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 82"

    "Капролон лист толщ.20"

    Кол-во: 150

    "Позиция 83"

    "Капролон лист толщ.30"

    Кол-во: 150

    "Позиция 84"

    "Капролон лист толщ.40"

    Кол-во: 150

    "Позиция 85"

    "Капролон лист толщ.60"

    Кол-во: 150

    "Позиция 86"

    "Капролон лист толщ.100"

    Кол-во: 150

    "Позиция 87"

    "Капролон стержень d30"

    Кол-во: 80

    "Позиция 88"

    "Фторопласт стержень Ф-4 90ммх100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 89"

    "Пластина 2-Н-I-ТМКЩ-С-20"

    Кол-во: 70

    "Позиция 90"

    "Пластина 2-Н-I-ТМКЩ-С-40"

    Кол-во: 80

    "Позиция 91"

    "Пластина 2-Н-I-ТМКЩ-С-30"

    Кол-во: 80

    "Позиция 92"

    "Трубка 305 ТВ 40 d2,5мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Трубка 305 ТВ 40 d3мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Трубка 305 ТВ 40 d4мм"

    Кол-во: 55

    "Позиция 95"

    "Трубка 305 ТВ 40 d6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 96"

    "Трубка 305 ТВ 40 d8"

    Кол-во: 5

    "Позиция 97"

    "Трубка 305 ТВ 40 d10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Трубка 305 ТВ 40 d20мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Фторопласт листовой Ф-4 S-1мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 100"

    "Фторопласт листовой Ф-4 S-1,5мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 101"

    "Фторопласт листовой Ф-4 S-2мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 102"

    "Фторопласт листовой Ф-4 S-3мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 103"

    "Фторопласт листовой Ф-4 S-5мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 104"

    "Фторопласт листовой Ф-4 S-10мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 105"

    "Фторопласт стержень Ф-4 13ммх400мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 106"

    "Фторопласт стержень Ф-4 20ммх400"

    Кол-во: 35

    "Позиция 107"

    "Фторопласт стержень Ф-4 25ммх400"

    Кол-во: 100

    "Позиция 108"

    "Фторопласт стержень Ф-4 30ммх400"

    Кол-во: 100

    "Позиция 109"

    "Фторопласт стержень Ф-4 35ммх400"

    Кол-во: 150

    "Позиция 110"

    "Фторопласт стержень Ф-4 40х400"

    Кол-во: 150

    "Позиция 111"

    "Фторопласт стержень Ф-4 45х100"

    Кол-во: 150

    "Позиция 112"

    "Фторопласт стержень Ф-4 50х400"

    Кол-во: 150

    "Позиция 113"

    "Фторопласт стержень Ф-4 8ммх400"

    Кол-во: 150

    "Позиция 114"

    "Кольцо уплотнительное ГОСТ 9833-73 012-0"

    Кол-во: 40

    "Позиция 115"

    "Кольцо уплотнительное 009-012-19-2-2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 116"

    "Кольцо уплотнительное 010-013-19-2-2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 117"

    "Кольцо уплотнительное 064-068-25-2-2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 118"

    "Кольцо уплотнительное 062-066-25-2-2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 119"

    "Кольцо уплотнительное 060-065-30-2-2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 120"

    "Кольцо уплотнительное 058-063-30-2-2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 121"

    "Кольцо уплотнительное 018-023-30-2-2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 122"

    "Кольцо уплотнительное 014-017-19-2-2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 123"

    "Кольцо уплотнительное 018-021-19-2-2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 124"

    "Кольцо уплотнительное 019-022-19-2-2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 125"

    "Кольцо уплотнительное 180-185-36-2-2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 126"

    "Кольцо уплотнительное 185-190-36-2-2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 127"

    "Кольцо уплотнительное 180-185-30-2-2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 128"

    "Манжеты уплотнительные резиновые для гид"

    Кол-во: 60

    "Позиция 129"

    "Кольцо уплотнительное 080-088-46-2-2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 130"

    "Кольцо уплотнительное 005-009-25-2-2"

    Кол-во: 54

    "Позиция 131"

    "Кольцо уплотнительное 030-036-36-2-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 132"

    "Кольцо уплотнительное 006-010-25-2-2"

    Кол-во: 54

    "Позиция 133"

    "Кольцо уплотнительное 150-160-58-2-2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 134"

    "Ремень XPA 2000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 135"

    "Ремень плоскозубчатый СБ 4-75-16"

    Кол-во: 34

    "Позиция 136"

    "Манжеты армированные 1,2-25х47-7"

    Кол-во: 5

    "Позиция 137"

    "Манжеты армированные 1,2-25х40-7"

    Кол-во: 5

    "Позиция 138"

    "Манжеты армированные 1,2-25х52-7"

    Кол-во: 5

    "Позиция 139"

    "Кольцо уплотнительное 011-014-19-2-2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 140"

    "Капролон стержень d40"

    Кол-во: 80

    "Позиция 141"

    "Капролон стержень d60"

    Кол-во: 80

    "Позиция 142"

    "Капролон стержень d100"

    Кол-во: 80

    "Позиция 143"

    "Пластикат ПВХ 57-40 5мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 144"

    "Пластикат ПВХ 57-40 3мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 145"

    "Пластикат ПВХ 57-40 4мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 146"

    "Полиуретан СКУ-7Л 500*500*50 кг"

    Кол-во: 60

    "Позиция 147"

    "Полиуретан стержень d300х400мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 148"

    "Полиуретан лист 20мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 149"

    "Трубка ТУТ нг 40/20 черная"

    Кол-во: 300

    "Позиция 150"

    "Трубка ТУТ нг 30/15 черная"

    Кол-во: 300

    "Позиция 151"

    "Трубка ТУТ нг 25/12,5 черная"

    Кол-во: 300

    "Позиция 152"

    "Трубка ТУТ нг 20/10 черная"

    Кол-во: 500

    "Позиция 153"

    "Трубка ТУТ нг 16/8 черная"

    Кол-во: 300

    "Позиция 154"

    "Трубка ТУТ нг 10/5 черная"

    Кол-во: 300

    "Позиция 155"

    "Шнур-чулок АС ЭЧ/3,5мм"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 156"

    "Трубка ТУТ нг 50/25 черная"

    Кол-во: 300

    "Позиция 157"

    "Трубка ТУТ нг 60/30 черная"

    Кол-во: 300

    "Позиция 158"

    "Уплотнение S35-P 155х162х6 ПУ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 159"

    "Уплотнение S35-P 175х182х6 ПУ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 160"

    "Уплотнение S35-P 122х129х6 ПУ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 161"

    "Манжета R04-A-155х162х6 Ecopur SRF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 162"

    "Манжета R04-A-175х182х6 Ecopur SKF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 163"

    "Манжета R04-A-122х129х6 Ecopur SKF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 164"

    "Кольцо уплотнительное 026-029-19-2-2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 165"

    "Паронит маслобензостойкий марки ПМБ 1,0м"

    Кол-во: 200

    "Позиция 166"

    "Паронит маслобензостойкий марки ПМБ 1,5м"

    Кол-во: 100

    "Позиция 167"

    "Паронит маслобензостойкий марки ПМБ 2,0м"

    Кол-во: 600

    "Позиция 168"

    "Паронит маслобензостойкий марки ПМБ 3,0м"

    Кол-во: 390

    "Позиция 169"

    "Паронит маслобензостойкий марки ПМБ 4,0м"

    Кол-во: 300

    "Позиция 170"

    "Паронит маслобензостойкий марки ПМБ 5,0м"

    Кол-во: 100

    "Позиция 171"

    "Пластина вакуумная ll - 10 х 51-2062"

    Кол-во: 120

    "Позиция 172"

    "Пластина ТЭ электропромышленная 4мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 173"

    "Пластина ТЭ электропромышленная 5мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 174"

    "Техпластина 2H-I- МБС-С-1,5"

    Кол-во: 80

    "Позиция 175"

    "Техпластина 2H-I- МБС-С-2"

    Кол-во: 300

    "Позиция 176"

    "Техпластина 2H-I- МБС-С-3"

    Кол-во: 90

    "Позиция 177"

    "Техпластина 2H-I- МБС-С-4"

    Кол-во: 200

    "Позиция 178"

    "Техпластина 2H-I- МБС-С-5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 179"

    "Техпластина 2H-I- МБС-С-6"

    Кол-во: 50

    "Позиция 180"

    "Техпластина 2H-I- МБС-С-8"

    Кол-во: 100

    "Позиция 181"

    "Техпластина 2H-I- МБС-С-10"

    Кол-во: 150

    "Позиция 182"

    "Техпластина 2H-I- МБС-С-20"

    Кол-во: 200

    "Позиция 183"

    "Техпластина 2H-I- МБС-С-40"

    Кол-во: 200

    "Позиция 184"

    "Техпластина 2H-II- МБС-С-1-6"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 185"

    "Пластина 2-Н-I-ТМКЩ-С-1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 186"

    "Пластина 2-Н-I-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 187"

    "Пластина 2-Н-I-ТМКЩ-С-3"

    Кол-во: 100

    "Позиция 188"

    "Пластина 2-Н-I-ТМКЩ-С-4"

    Кол-во: 100

    "Позиция 189"

    "Пластина 2-Н-I-ТМКЩ-С-5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 190"

    "Пластина 2-Н-I-ТМКЩ-С-6"

    Кол-во: 50

    "Позиция 191"

    "Пластина 2-Н-I-ТМКЩ-С-10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 192"

    "Стержень текстолитовый d20мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 193"

    "Рукав с нитяной оплеткой d 10х18,5мм 1,6"

    Кол-во: 120

    "Позиция 194"

    "Рукав с нитяной оплеткой d 14х23-1,6 МПа"

    Кол-во: 370

    "Позиция 195"

    "Рукав с нитяной оплеткой d16х25-1,6 МПа"

    Кол-во: 540

    "Позиция 196"

    "Рукав с нитяной оплеткой d 40х51,5- 1,6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 197"

    "Рукав с нитяной оплеткой d 20х29-1,6 МПа"

    Кол-во: 520

    "Позиция 198"

    "Рукав с нитяной оплеткой d 25х35-1,6 МПа"

    Кол-во: 500

    "Позиция 199"

    "Рукав с нитяной оплеткой d 50х61,5 мм 1,"

    Кол-во: 400

    "Позиция 200"

    "Смесь резиновая 7В-14 НТА"

    Кол-во: 100

    "Позиция 201"

    "Смесь резиновая ИРП-1287 нта"

    Кол-во: 60

    "Позиция 202"

    "Смесь резиновая ИРП-1316 нта"

    Кол-во: 50

    "Позиция 203"

    "Смесь резиновая ИРП 1078 НТА А"

    Кол-во: 80

    "Позиция 204"

    "Смесь резиновая ИРП-1078 нта"

    Кол-во: 40

    "Позиция 205"

    "Стеклоткань Э3/1-200 (шир.1000)"

    Кол-во: 165

    "Позиция 206"

    "Текстолит ПТК 1,0мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 207"

    "Текстолит ПТК 1,5мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 208"

    "Текстолит ПТК 2мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 209"

    "Текстолит ПТК 3мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 210"

    "Текстолит ПТК 4мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 211"

    "Текстолит ПТК 8мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 212"

    "Текстолит ПТК 10мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 213"

    "Текстолит ПТК 12мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 214"

    "Текстолит ПТК 15мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 215"

    "Стержень текстолитовый d8мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 216"

    "Стержень текстолитовый d13мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 217"

    "Стержень текстолитовый d20мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 218"

    "Манжеты армированные 1,2-30х52-10"

    Кол-во: 40

    "Позиция 219"

    "РВД 6-40-2210-DKI/DKI-14х1,5(Г)/14х1,5(Г"

    Кол-во: 4

    "Позиция 220"

    "РВД 6-40-510-DKI/DKI-14х1,5(Г)/14х1,5(Г)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 221"

    "РВД 25-16,5-4010-BSP/BSP-1 1/4"(Г)/1 1/4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 222"

    "Манжеты армированные 1,2-40х52-7"

    Кол-во: 15

    "Позиция 223"

    "Манжеты армированные 1,2-30х50-10"

    Кол-во: 45

    "Позиция 224"

    "Манжеты армированные 2,2-25х47-10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 225"

    "Манжеты армированные 1,2-45х60-7"

    Кол-во: 15

    "Позиция 226"

    "Манжеты армированные 2,2-42х62-10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 227"

    "Манжеты армированные 1,2-45х70-10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 228"

    "Манжеты армированные 1,2-20х35-10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 229"

    "Манжеты армированные 1,2-17х32-7"

    Кол-во: 15

    "Позиция 230"

    "Манжеты армированные 1,2-30х52-10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 231"

    "Манжеты армированные 2,2-65х90-10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 232"

    "Манжеты армированные 2,2-80х105-10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 233"

    "Манжеты армированные 1,2-80х100-10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 234"

    "Манжеты армированные 1,2-100х125-12"

    Кол-во: 15

    "Позиция 235"

    "Манжеты армированные 1,2-12х28-7"

    Кол-во: 15

    "Позиция 236"

    "Манжеты армированные 2,2-60х90-13"

    Кол-во: 15

    "Позиция 237"

    "Манжеты армированные 1,2-60х85-10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 238"

    "Манжеты армированные 2,2-85х115-15"

    Кол-во: 42

    "Позиция 239"

    "Манжеты армированные 2,2-15х32-7"

    Кол-во: 15

    "Позиция 240"

    "Манжеты армированные 1,2-48х70-10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 241"

    "Рукав с нитяной оплеткой d 12х20-1,6 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 242"

    "Ремень клиновой С(В)-3150"

    Кол-во: 13

    "Позиция 243"

    "Шнур резиновый 2-2С 40мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 244"

    "РВД 10-33-1900-DKI/DKI-18х1,5(Г)/18х1,5("

    Кол-во: 5

    "Позиция 245"

    "Рукав резиновый напорно-всасывающий (гоф"

    Кол-во: 100

    "Позиция 246"

    "Рукав резиновый напорно-всасывающий (гоф"

    Кол-во: 60

    "Позиция 247"

    "Рукав резиновый напорно-всасывающий (гоф"

    Кол-во: 60

    "Позиция 248"

    "Рукав резиновый напорно-всасывающий (гоф"

    Кол-во: 60

    "Позиция 249"

    "Рукав резиновый напорно-всасывающий (гоф"

    Кол-во: 60

    "Позиция 250"

    "Рукав резиновый напорно-всасывающий (гоф"

    Кол-во: 60

    "Позиция 251"

    "Рукав резиновый напорно-всасывающий (гоф"

    Кол-во: 60

    "Позиция 252"

    "Рукав резиновый напорно-всасывающий (гоф"

    Кол-во: 60

    "Позиция 253"

    "РВД 16-25-1610-DK/DK-27х1,5/27х1,5"

    Кол-во: 12

    "Позиция 254"

    "РВД 2SN P=250 Атм, d=16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 255"

    "Рукав прокладочной конструкции (дюритовы"

    Кол-во: 120

    "Позиция 256"

    "РВД SEMPERIT P=180, d=10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 257"

    "Рукав резиновый напорно-всасывающий (гоф"

    Кол-во: 50

    "Позиция 258"

    "Трубка силиконовая 8х1,5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 259"

    "Трубка силиконовая 6х1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 260"

    "Трубка силиконовая 10х2,0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 261"

    "Трубка ПВХ LM-TU442L фирмы MAX белая"

    Кол-во: 200

    "Позиция 262"

    "Трубка силиконовая 4х1,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 263"

    "Лента красящая LM-IR 300U,черная"

    Кол-во: 500

    "Позиция 264"

    "Лента самоклеющаяся 5мм/8 м LM-TP305Y"

    Кол-во: 80

    "Позиция 265"

    "Лента самоклеющаяся 9мм/8 м LM-TP309W"

    Кол-во: 80

    "Позиция 266"

    "РВД 25-16,5-4010-BSP/BSP-1 1/4"(Г)/1 1/4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 267"

    "Ремень плоскозубчатый СБ 4-75-16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 268"

    "РВД 10-33-1500-DKOL/DKOL-18х1,5(Г)/18х1,"

    Кол-во: 10

    "Позиция 269"

    "РВД 10-33-1500-DKOL/DKOL-16х1,5(Г)/16х1,"

    Кол-во: 5

    "Позиция 270"

    "Манжета армированная 30x58x8 TC NBR"

    Кол-во: 20

    "Позиция 271"

    "Манжета USH 50x60х6 NBR 90"

    Кол-во: 2

    "Позиция 272"

    "Труба гофрированная ПВХ 16 мм с протяжко"

    Кол-во: 25

    "Позиция 273"

    "Труба гофрированная ПВХ 32 мм с протяжко"

    Кол-во: 25

    "Позиция 274"

    "Рукав для газосварки"

    Кол-во: 50

    "Позиция 275"

    "Рукав для газосварки"

    Кол-во: 50

    "Позиция 276"

    "Рукав для газосварки"

    Кол-во: 50

    "Позиция 277"

    "Ремень узкоклиновой OPTIBELT XPA-1382"

    Кол-во: 10

    "Позиция 278"

    "Ремень клиновой ГОСТ 1284.1-89 С-3150"

    Кол-во: 10

    "Позиция 279"

    "Ремень клиновой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 280"

    "Уплотнение К06-Р 30x40x8 PU"

    Кол-во: 10

    "Позиция 281"

    "Уплотнение К01-Р 112x126x10 PU"

    Кол-во: 10

    "Позиция 282"

    "Кольцо стопорное наружнее без ушек, окси"

    Кол-во: 5

    "Позиция 283"

    "Шланг спиральный с фитингами Рапид 15 ба"

    Кол-во: 8

    "Позиция 284"

    "Профиль № 36-6 силикон (15x18x6x4.5)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 285"

    "Профиль № 5-1 силикон (22x18x20)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 286"

    "РВД 12 27,5 1010 11,0/11,0 М24x1,5/М24x1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 287"

    "Ремень полиамидный AS 14 20x6000x1,80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 288"

    "Ремень полиамидный AS 14 25x6000x1,80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 289"

    "Пластина техническая IФ-АМС-С-50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 290"

    "Рукав"

    Кол-во: 200

    "Позиция 291"

    "Ремень стяжной кольцевой 2,0 т./4,0 т. 7"

    Кол-во: 4

    "Позиция 292"

    "Ремень стяжной кольцевой 2,0 т./4,0 т. 4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 293"

    "Воздуховод полиуретановый PU-0,5 мм, d=1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 294"

    "Эл. Трубка марки ТЭС 3,0 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 295"

    "Грязесъемник WR02 200X220-12/16 PU"

    Кол-во: 2

    "Позиция 296"

    "Стеклолакоткань ЛСКЛ 0,12х25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 297"

    "Манжеты уплотнительные резиновые для гид"

    Кол-во: 68

    "Позиция 298"

    "Кольцо уплотнительное 115-122-46-2-2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 299"

    "Кольцо уплотнительное 140-150-58-2-2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 300"

    "Кольцо уплотнительное 012-016-25-2-2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 301"

    "Лента конвейерная 3 125х3 ТК200 2х0 НБ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 302"

    "Лента конвейерная 3 100х3 ТК200 2х0 НБ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 303"

    "Рукав напорный с текстильным каркасом Г("

    Кол-во: 40

    "Позиция 304"

    "Рукав напорный с текстильным каркасом Ш-"

    Кол-во: 40

    "Позиция 305"

    "Рукав напорный с текстильным каркасом Ш("

    Кол-во: 40

    "Позиция 306"

    "Ремень клиновой А-1320"

    Кол-во: 5

    "Позиция 307"

    "Ремень клиновой В(Б)-1250"

    Кол-во: 15

    "Позиция 308"

    "Манжеты армированные 1,2-25х40-7"

    Кол-во: 6

    "Позиция 309"

    "Прокладки вырубные из ПОН-Б А-50-16"

    Кол-во: 50

    "Позиция 310"

    "Ремень клиновой А-1000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 311"

    "Стеклотекстолит КАСТ-В 15"

    Кол-во: 50

    "Позиция 312"

    "Стеклотекстолит КАСТ-В 20,0"

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    Кол-во: 5

    "Позиция 314"

    "Ремень клиновой А-710"

    Кол-во: 5

    "Позиция 315"

    "Техпластина 2Ф-АМС-С-50 1000х1000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 316"

    "Шнур-чулок АС ЭЧ/2,0 мм"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 317"

    "Рукав ТВЧ генераторов d16 3 атм. ТУ 3810"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 318"

    "Рукав ТВЧ генераторов d20 3 атм. ТУ 3810"

    Кол-во: 10

    "Позиция 319"

    "Грязесъемник SIMRIT 200x220x12/16"

    Кол-во: 3

    "Позиция 320"

    "Ремень клиновой Z(О)-1700"

    Кол-во: 10

    "Позиция 321"

    "Ремень клиновой А-750"

    Кол-во: 5

    "Позиция 322"

    "Ремень клиновой А-630"

    Кол-во: 20

    "Позиция 323"

    "Ремень клиновой А-800"

    Кол-во: 4

    "Позиция 324"

    "Ремень клиновой А-2500"

    Кол-во: 80

    "Позиция 325"

    "Ремень клиновой А-850"

    Кол-во: 6

    "Позиция 326"

    "Ремень клиновой А-900"

    Кол-во: 40

    "Позиция 327"

    "Ремень клиновой А-1060"

    Кол-во: 18

    "Позиция 328"

    "Ремень клиновой А-950"

    Кол-во: 10

    "Позиция 329"

    "Ремень клиновой А-1400"

    Кол-во: 58

    "Позиция 330"

    "Ремень клиновой А-1900"

    Кол-во: 30

    "Позиция 331"

    "Ремень клиновой А-1800"

    Кол-во: 190

    "Позиция 332"

    "Ремень клиновой А-4000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 333"

    "Ремень клиновой В(Б)-710"

    Кол-во: 66

    "Позиция 334"

    "Ремень клиновой В(Б)-950"

    Кол-во: 5

    "Позиция 335"

    "Ремень клиновой В(Б)-1250"

    Кол-во: 215

    "Позиция 336"

    "Ремень клиновой В(Б)-1700"

    Кол-во: 8

    "Позиция 337"

    "Ремень клиновой В(Б)-2240"

    Кол-во: 45

    "Позиция 338"

    "Ремень клиновой В(Б)-2200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 339"

    "Ремень клиновой В(Б)-2500"

    Кол-во: 20

    "Позиция 340"

    "Ремень клиновой В(Б)-3150"

    Кол-во: 20

    "Позиция 341"

    "Ремень клиновой В(Б)-4500"

    Кол-во: 25

    "Позиция 342"

    "Ремень клиновой С(В)-2500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 343"

    "Ремень клиновой С(В)-3150"

    Кол-во: 31

    "Позиция 344"

    "Ремень клиновой С(В)-3350"

    Кол-во: 6

    "Позиция 345"

    "Ремень клиновой Z(О)-900"

    Кол-во: 70

    "Позиция 346"

    "Манжеты армированные 1,2-80х110-12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 347"

    "Манжеты армированные 1,2-40х62-10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 348"

    "Манжеты армированные 1,2-50х70-10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 349"

    "Манжеты армированные 1,2-40х60-10"

    Кол-во: 40

    "Позиция 350"

    "Манжеты армированные 1,2-25х42-10"

    Кол-во: 65

    "Позиция 351"

    "Манжеты уплотнительные резиновые для гид"

    Кол-во: 50

    "Позиция 352"

    "Манжеты армированные 1,2-65х90-12"

    Кол-во: 12

    "Позиция 353"

    "Манжеты армированные 1,2-20х40-10"

    Кол-во: 70

    "Позиция 354"

    "Манжеты армированные 1,2-80х105-10"

    Кол-во: 25

    "Позиция 355"

    "Манжеты армированные 2,2-80х100-10"

    Кол-во: 40

    "Позиция 356"

    "Манжеты армированные 1,2-100х125-12"

    Кол-во: 38

    "Позиция 357"

    "Манжеты армированные 1,2-90х120-12"

    Кол-во: 53

    "Позиция 358"

    "Пластина пористая прессовая IIгр толщ. 3"

    Кол-во: 60

    "Позиция 359"

    "Пластина пористая прессовая IIгр толщ. 5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 360"

    "Пластина пористая прессовая IIгр толщ. 1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 361"

    "Пластина пористая прессовая IIгр толщ. 1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 362"

    "Пластина фторопластовая Ф-4 ХТЗ 1х500х50"

    Кол-во: 620

    "Позиция 363"

    "Пленка Ф4 ЭО 0,1х50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 364"

    "Пластикат ПП-В 4мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 365"

    "Пластикат 57-40,листовой 4мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 366"

    "Полиуретан СКУ-ПФЛ-100 4х500х500мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 367"

    "РВД 16-25-1610-11,0/11,0-М27х1,5/М27х1,5"

    Кол-во: 12

    "Позиция 368"

    "Рукав высокого давления с металлической"

    Кол-во: 20

    "Позиция 369"

    "Рукав прокладочной конструкции (дюритовы"

    Кол-во: 60

    "Позиция 370"

    "Рукав резиновый для газовой сварки III -"

    Кол-во: 440

    "Позиция 371"

    "Рукав резиновый для газовой сварки III -"

    Кол-во: 1040

    "Позиция 372"

    "Рукав резиновый для газовой сварки 5 I -"

    Кол-во: 550

    "Позиция 373"

    "Рукав РВД Т 1SN DN10-18 Мпа"

    Кол-во: 130

    "Позиция 374"

    "Паронит маслобензостойкий марки ПМБ 0,6м"

    Кол-во: 100

    "Позиция 375"

    "Автокамера3,00-10 ТЗ-13 (3,00-10;3,50-10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 376"

    "Винипласт ВНЭ 4мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 377"

    "Винипласт ВНЭ 5мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 378"

    "Винипласт ВНЭ 10мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 379"

    "Паронит ВП-1Ф 1,0мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 380"

    "Кольцо уплотнительное 020-023-19-2-2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 381"

    "Кольцо уплотнительное 037-040-19-2-2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 382"

    "Лента ФУМ М2 шир.20мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 383"

    "Масса уплотнительная 421А"

    Кол-во: 80

    "Позиция 384"

    "Набивка сальниковая асбестовая, пропитан"

    Кол-во: 45

    "Позиция 385"

    "Набивка сальниковая АП-31 8х8мм"

    Кол-во: 45

    "Позиция 386"

    "Нить асбестовая с латунной проволокой 3,"

    Кол-во: 100

    "Позиция 387"

    "Стеклотекстолит КАСТ-В 1с 10,0"

    Кол-во: 100

    "Позиция 388"

    "Стеклотекстолит КАСТ-В 1с 55,0"

    Кол-во: 174

    "Позиция 389"

    "Стеклотекстолит КАСТ-В 1с 35,0"

    Кол-во: 80

    "Позиция 390"

    "Стеклотекстолит КАСТ-В 1с 90,0"

    Кол-во: 248

    "Позиция 391"

    "Стеклотекстолит (СТЭФ) 1-1,5"

    Кол-во: 40

    "Позиция 392"

    "Стеклотекстолит (СТЭФ) 2,0"

    Кол-во: 80

    "Позиция 393"

    "Стеклотекстолит (СТЭФ) 3 мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 394"

    "Стеклотекстолит (СТЭФ) 4 мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 395"

    "Стеклотекстолит (СТЭФ) 10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 396"

    "Стеклотекстолит (СТЭФ) 12"

    Кол-во: 100

    "Позиция 397"

    "Стеклотекстолит (СТЭФ) 15"

    Кол-во: 100

    "Позиция 398"

    "Паронит маслобензостойкий марки ПМБ 0,4м"

    Кол-во: 300

    "Позиция 399"

    "Паронит маслобензостойкий марки ПМБ 0,5м"

    Кол-во: 100

    "Позиция 400"

    "Стержень текстолитовый d30мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 401"

    "Стержень текстолитовый d40мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 402"

    "Стержень текстолитовый d50мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 403"

    "Стержень текстолитовый d60мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 404"

    "Стержень текстолитовый d80мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 405"

    "Стержень текстолитовый d100мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 406"

    "Техпластина 2H-I- МБС-С-1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 407"

    "Манжеты уплотнительные резиновые для гид"

    Кол-во: 20

    "Позиция 408"

    "Кольцо уплотнительное 078-088-58-2-2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 409"

    "Манжеты армированные 1,2-85х115-12"

    Кол-во: 42

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    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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