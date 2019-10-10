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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908355743
Уникальный номер закупки
19/4.3/0064896/ЦентрЭГаз
Наименование закупки
Поставка СДТ для нужд АО «Газпром центрэнергогаз» (19/4.3/0064896/ЦентрЭГаз). Закупка для СМСП.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 17:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Е. К.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка СДТ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка СДТ
Начальная цена
4 144 255,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6
46.69.12.000
46.69.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 84
Кол-во: 202
Кол-во: 3
Кол-во: 52
Кол-во: 56
Кол-во: 266
Кол-во: 10
Кол-во: 72
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 42
Кол-во: 49.1
Кол-во: 22
Кол-во: 43
Кол-во: 24
Кол-во: 67
Кол-во: 29
Кол-во: 24
Кол-во: 33
Кол-во: 34
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Кол-во: 24
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Кол-во: 60
Кол-во: 240
Кол-во: 120
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 48
Кол-во: 24
Кол-во: 8
Кол-во: 57
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