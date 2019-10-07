www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908340991
Уникальный номер закупки
19/2.1/0073107/ТГЮгорск
Наименование закупки
Оказание услуг по приему и размещению отходов производства и потребления 4, 5 класса опасности, от филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск», находящихся на территории Октябрьского района
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 12:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-22-93
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
announce@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матвеева А. А.
Место рассмотрения предложений
628260, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул.Мира, 15
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по приему и размещению отходов производства и потребления 4, 5 класса опасности, от филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск», находящихся на территории Октябрьского района
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.10.201915.10.2019 08:3015.10.2019 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908340991Подведение итогов не позднее Оказание услуг по приему и размещению отходов производства и потребления 4, 5 класса опасности, от филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск», находящихся на территории Октябрьского района628260, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул.Мира, 15
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по приему и размещению отходов производства и потребления 4, 5 класса опасности, от филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск», находящихся на территории Октябрьского района
Начальная цена
490 152,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
38.11.39.000
38.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.