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Номер извещения
31908340861
Уникальный номер закупки
19/2.1/0062412/ТГТомск
Наименование закупки
Оказание услуг по уборке жилых помещений (вагон-домов) для нужд Ленского ЛПУМГ (Олекминская ПП) ООО "Газпром трансгаз Томск" в г. Олекминске в 2020-2022 гг. (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 12:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-42-27
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
V.B.Sadykov@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Садыков В. Б.
Место рассмотрения предложений
г. Томск, пр. Фрунзе 9
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Оказание услуг по уборке жилых помещений (вагон-домов) для нужд Ленского ЛПУМГ (Олекминская ПП) ООО "Газпром трансгаз Томск" в г. Олекминске в 2020-2022 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.10.201928.10.2019 11:0028.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908340861Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке жилых помещений (вагон-домов) для нужд Ленского ЛПУМГ (Олекминская ПП) ООО "Газпром трансгаз Томск" в г. Олекминске в 2020-2022 гг.г. Томск, пр. Фрунзе 9
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по уборке жилых помещений (вагон-домов) для нужд Ленского ЛПУМГ (Олекминская ПП) ООО "Газпром трансгаз Томск" в г. Олекминске в 2020-2022 гг.
Начальная цена
3 029 145,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
81.21.10.000
81.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1574.4
Кол-во: 1574.4
Кол-во: 1049.6
Кол-во: 1574.4
Кол-во: 1574.4
Кол-во: 1049.6
Кол-во: 1771.2
Кол-во: 1771.2
Кол-во: 1180.8
Кол-во: 2361.6
Кол-во: 2361.6
Кол-во: 1574.4
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