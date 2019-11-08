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Номер извещения
31908341469
Уникальный номер закупки
19/2.1/0051287/ГЭнерго
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объектов ООО «Газпром энерго» Приуральского филиала в 2020-2022 гг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 13:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
Почтовый адрес
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Контактный телефон
+7 495 428-45-60
Факс
+7 495 428-45-60
Адрес электронной почты
tender@adm.energo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полетаев П. П.
Место рассмотрения предложений
119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
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Выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объектов ООО «Газпром энерго» Приуральского филиала в 2020-2022 гг
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.11.201930.11.2019 14:0030.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908341469Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объектов ООО «Газпром энерго» Приуральского филиала в 2020-2022 гг119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объектов ООО «Газпром энерго» Приуральского филиала в 2020-2022 гг
Начальная цена
3 141 873,51
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
33.1
33.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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