www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908339738
Уникальный номер закупки
19/4.3/0064802/ДАстр
Наименование закупки
Поставка печатной продукции для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (19/4.3/0064802/ДАстр)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 10:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-66-47
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Озроков О. Р.
Место рассмотрения предложений
414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка печатной продукции
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка печатной продукции
Начальная цена
1 102 976,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
17.23.13.140
17.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3000
Кол-во: 30
Кол-во: 1200
Кол-во: 300
Кол-во: 610
Кол-во: 6000
Кол-во: 700
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 5000
Кол-во: 300
Кол-во: 1000
Кол-во: 100
Кол-во: 160
Кол-во: 565
Кол-во: 300
Кол-во: 150
Кол-во: 475
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 250
Кол-во: 150
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 15
Кол-во: 1
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 21
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 14
Кол-во: 30
Кол-во: 70
Кол-во: 61
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 23
Кол-во: 25
Кол-во: 22
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 222
Кол-во: 250
Кол-во: 22
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 60
Кол-во: 10
Кол-во: 1000
Кол-во: 100
Кол-во: 500
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.