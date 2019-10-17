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    Главная / Торги / Поставка печатной продукции для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (19/4.3/0064802/ДАстр)

    Поставка печатной продукции для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (19/4.3/0064802/ДАстр)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2019 09:0017.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908339738Дата и время окончания срока приема заявок Поставка печатной продукции414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31908339738

    Уникальный номер закупки

    19/4.3/0064802/ДАстр

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка печатной продукции для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (19/4.3/0064802/ДАстр)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 10:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация МИ 19_4.3_0064802.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-66-47

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Озроков О. Р.

    Место рассмотрения предложений

    414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Закупки и тендеры Принадлежности канцелярские бумажные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка печатной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201922.10.2019 14:0022.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908339738Подведение итогов не позднее Поставка печатной продукции414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка печатной продукции

    Начальная цена

    1 102 976,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Классификатор ОКПД2

    17.23.13.140

    Бланки из бумаги или картона

    Классификатор ОКВЭД2

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бланк письма угловой, ф. А4, бумага офсе"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 2"

    "Журнал учёта газоопасных работ, проводим"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Удостоверение 184*120Удостоверение, 184*"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 4"

    "Удостоверение по проверке знаний электро"

    Кол-во: 300

    "Позиция 5"

    "Удостоверение о проверке знаний требован"

    Кол-во: 610

    "Позиция 6"

    "Удостоверение по газовой безопасностиУдо"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 7"

    "Свидетельство 174*110Свидетельство 174*1"

    Кол-во: 700

    "Позиция 8"

    "Разовый пропуск для прохода в здания АК,"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Пропуск на въезд личного транспортного с"

    Кол-во: 500

    "Позиция 10"

    "Временный пропуск, до 1 года, для въезда"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 11"

    "Пропуск 1 группы для въезда транспортных"

    Кол-во: 300

    "Позиция 12"

    "Временный пропуск, до з месяцев, для въе"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 13"

    "Приложение к паспорту сосуда, работающег"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "Открытка "Поздравляем"формат 126х178мм,"

    Кол-во: 160

    "Позиция 15"

    "Личная карточка регистрации инструктажа"

    Кол-во: 565

    "Позиция 16"

    "Личная карточка регистрации инструктажа"

    Кол-во: 300

    "Позиция 17"

    "Личная карточка работника Унифицированна"

    Кол-во: 150

    "Позиция 18"

    "Личная карточка учета выдачи средств инд"

    Кол-во: 475

    "Позиция 19"

    "Книга учёта выдачи разовых пропусков для"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Книга учета ежедневного движения бланков"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Книга учета Формат А4. 100 листов. офсет"

    Кол-во: 250

    "Позиция 22"

    "Книга постовых ведомостей Формат А4. 100"

    Кол-во: 150

    "Позиция 23"

    "Журнал учета и содержания средств защиты"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Журнал регистрации, инвентарного учета,"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Журнал учета топливных картФормат А4. 10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Журнал учета ремонтных работ Формат А4."

    Кол-во: 15

    "Позиция 27"

    "Журнал учета регистрации прих. орд.Форма"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Журнал учета рабочего времени, фактическ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 29"

    "Журнал учета рабочего времени, фактическ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Журнал учета работ по наряд-допускамЖурн"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "Журнал регистрации приказов о приеме, пе"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "Журнал учета осмотра такелажных средствФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Журнал учёта огнетушителей (ООТиПБ) форм"

    Кол-во: 21

    "Позиция 34"

    "Журнал учета инструкций по ОТ для работ-"

    Кол-во: 100

    "Позиция 35"

    "Журнал учета инструктажа по пожарной без"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Журнал учёта инструктажа по охране окруж"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Журнал учета измерения дымностиФормат А4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Журнал учёта и периодического осмотра съ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Журнал учета и осмотра слесарного инстру"

    Кол-во: 14

    "Позиция 40"

    "Журнал учета газоопасных работЖурнал учё"

    Кол-во: 30

    "Позиция 41"

    "Журнал учета выхода транспортных средств"

    Кол-во: 70

    "Позиция 42"

    "Журнал учета выдачи путевых листовФормат"

    Кол-во: 61

    "Позиция 43"

    "Журнал учета выдачи АКБ Формат А4. 100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Журнал учета выдачи автомобильных шинФор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Журнал учёта и выдачи резерва СИЗОДЖурна"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Журнал регистрации СИЗОДЖурнал регистрац"

    Кол-во: 23

    "Позиция 47"

    "Журнал регистрации результатов контроляФ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 48"

    "Журнал регистрации посетителейЖурнал рег"

    Кол-во: 22

    "Позиция 49"

    "Журнал регистрации отказов оборудования"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Журнал регистрации инструктажейФормат А4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Книга "Журнал регистрации вводного инстр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Журнал регистр. инструктаж. (пож.без.)Фо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Журнал регистрации выданных довереннос"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Журнал проверки газобаллонного оборуд.Фо"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Журнал приема сдачи средств измеренияЖур"

    Кол-во: 8

    "Позиция 56"

    "Журнал приема сдачи дежурств, формат А4,"

    Кол-во: 222

    "Позиция 57"

    "Журнал предрейсовых осмотров водителейФо"

    Кол-во: 250

    "Позиция 58"

    "Журнал постановки помещений под охрануЖу"

    Кол-во: 22

    "Позиция 59"

    "Журнал охраны труда 1-го уровняЖурнал ох"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "Журнал охраны труда цеха (службы), 100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Журнал отказов производственного оборудо"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Журнал оперативный ЦРПОЖурнал оперативны"

    Кол-во: 12

    "Позиция 63"

    "Журнал оперативныйЖурнал оперативный Фор"

    Кол-во: 50

    "Позиция 64"

    "Журнал объезда фонда скважинЖурнал объез"

    Кол-во: 60

    "Позиция 65"

    "Журнал на выдачу расчетных листковЖурнал"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Журнал контроля воздуха рабочей зоныЖурн"

    Кол-во: 20

    "Позиция 67"

    "Журнал регистрации инструктажа на рабоче"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "Журнал инструктажа водителейФормат А4. 1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Журнал записи результатов проверок на СО"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Журнал выдачи справок по заработной плат"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Журнал "Журнал регистрации входящей корр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Журнал вахтовый Формат А-4 (книга). Объе"

    Кол-во: 60

    "Позиция 73"

    "Журнал обслуживания огнетушителейФормат"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Дневник производственного обученияДневни"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 75"

    "Бланк распоряжения, ф. А4, бумага офсетн"

    Кол-во: 100

    "Позиция 76"

    "Бланк приказа, ф. А4, бумага офсетная 80"

    Кол-во: 500

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    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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