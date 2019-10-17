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Номер извещения
31908339602
Уникальный номер закупки
19/7.2/0060875/ВНИИГ
Наименование закупки
Разработка методики прогнозирования развития коррозии под отслоившимся защитным покрытием на подземных участках технологических трубопроводов компрессорных станций
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 09:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Почтовый адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Контактный телефон
+7 498 657-96-62
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@vniigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дашкова Г. В.
Место рассмотрения предложений
142717, Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка методики прогнозирования развития коррозии под отслоившимся защитным покрытием на подземных участках технологических трубопроводов компрессорных станций
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.10.201928.10.2019 22:0028.10.2019 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908339602Подведение итогов не позднее Разработка методики прогнозирования развития коррозии под отслоившимся защитным покрытием на подземных участках технологических трубопроводов компрессорных станций142717, Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка методики прогнозирования развития коррозии под отслоившимся защитным покрытием на подземных участках технологических трубопроводов компрессорных станций
Начальная цена
1 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Адрес местонахождения
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
72.19.29.190
72.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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