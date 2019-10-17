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Номер извещения
31908339637
Уникальный номер закупки
19/2.1/0064281/ВНИИГ
Наименование закупки
Услуги по адаптации автоматизированной системы электронного документооборота (АСЭД) ООО «Газпром ВНИИГАЗ» на платформе DIRECTUM
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 10:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Почтовый адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Контактный телефон
+7 498 657-96-62
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@vniigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дашкова Г. В.
Место рассмотрения предложений
142717, Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1
Закупки и тендеры Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой Эта группировка не включает: - услуги, осуществляемые по договору, согласно которому консультативные услуги связаны с проектированием и разработкой решения в области информационных технологий (web-сайта, базы данных, конкретного приложения, сети и т.д.), см. услуги по проектированию и разработке соответствующей информационной технологии в группировке 62.01.1; - консультирование по вопросам, связанным со стратегией бизнеса, например консультирование по разработке стратегии электронной торговли, см. 70.22.11
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по адаптации автоматизированной системы электронного документооборота (АСЭД) ООО «Газпром ВНИИГАЗ» на платформе DIRECTUM
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.10.201928.10.2019 14:0028.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908339637Подведение итогов не позднее Услуги по адаптации автоматизированной системы электронного документооборота (АСЭД) ООО «Газпром ВНИИГАЗ» на платформе DIRECTUM142717, Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по адаптации автоматизированной системы электронного документооборота (АСЭД) ООО «Газпром ВНИИГАЗ» на платформе DIRECTUM
Начальная цена
900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Адрес местонахождения
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
62
62.02
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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