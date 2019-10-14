Оказание образовательных услуг по обучению по программам: "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"; "Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте"; "Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте"; "Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом" для нужд Сахалинского ЛПУ МТ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2019 году

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31908339248 Уникальный номер закупки 19/2.1/0074911/ТГТомск Номер закупки Наименование закупки Оказание образовательных услуг по обучению по программам: "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"; "Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте"; "Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте"; "Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом" для нужд Сахалинского ЛПУ МТ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2019 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК Юридический адрес 634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9, Почтовый адрес 634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9 Контактный телефон +7 3822 60-36-19 Факс +7 3822 52-80-13 Адрес электронной почты tender@gtt.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Кубусевич Е. А. Место рассмотрения предложений 634029, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9 Закупки и тендеры Томская область Ключевые слова: транспорт, ремонт

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