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Номер извещения
31908338109
Уникальный номер закупки
19/4.1/0068463/ГИнвест
Наименование закупки
Поставка установки дискового устройства подготовки потока для объекта "Этап 5. Реконструкция действующих и строительство новых объектов компрессорной станции" в составе стройки "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб.м." (СМСП) №0051/19/4.1/0068463/ГИнвест/ПР/ГОС/Э/25.09.2019
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 17:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новиков С. А.
Место рассмотрения предложений
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
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Поставка установки дискового устройства подготовки потока для объекта "Этап 5. Реконструкция действующих и строительство новых объектов компрессорной станции" в составе стройки "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб.м."
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.10.201909.10.2019 14:0009.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908338109Подведение итогов не позднее Поставка установки дискового устройства подготовки потока для объекта "Этап 5. Реконструкция действующих и строительство новых объектов компрессорной станции" в составе стройки "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб.м."196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка установки дискового устройства подготовки потока для объекта "Этап 5. Реконструкция действующих и строительство новых объектов компрессорной станции" в составе стройки "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб.м."
Начальная цена
800 260,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
28.29.22.190
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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