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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908337327
Уникальный номер закупки
19/4.3/0067298/ТюмМотор
Наименование закупки
Поставка инструмента для станочного парка для нужд ПАО «ТМ» (19/4.3/0067298/ТюмМотор)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 15:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чаговец Е. В.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инструмента для станочного парка для нужд ПАО "ТМ"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструмента для станочного парка для нужд ПАО "ТМ"
Начальная цена
8 166 220,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
25.73.40.169
25.73.40.166
25.73.40.129
25.73.40.112
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 40
Кол-во: 12
Кол-во: 24
Кол-во: 32
Кол-во: 12
Кол-во: 24
Кол-во: 18
Кол-во: 24
Кол-во: 32
Кол-во: 32
Кол-во: 32
Кол-во: 56
Кол-во: 56
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