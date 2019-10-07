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Номер извещения
31908336810
Уникальный номер закупки
19/2.1/0062465/ЦентрЭГаз
Наименование закупки
Оказание услуг по уборке прилегающей территории филиала «Сургутский» АО «Газпром центрэнергогаз» от снега, расположенной по адресу ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Производственная, 18, в 2020-2022 годах (№ 0056/19/2.1/0062465/ЦентрЭГаз/К/ГОС/Э/25.09.2019)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 14:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
Tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаркина О. В.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по уборке прилегающей территории филиала «Сургутский» АО «Газпром центрэнергогаз» от снега, расположенной по адресу ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Производственная, 18, в 2020-2022 годах
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.10.201916.10.2019 14:0016.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908336810Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке прилегающей территории филиала «Сургутский» АО «Газпром центрэнергогаз» от снега, расположенной по адресу ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Производственная, 18, в 2020-2022 годахг. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по уборке прилегающей территории филиала «Сургутский» АО «Газпром центрэнергогаз» от снега, расположенной по адресу ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Производственная, 18, в 2020-2022 годах
Начальная цена
3 261 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6
81.22.12.000
81.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3000
Кол-во: 3000
Кол-во: 3000
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