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Номер извещения
31908334116
Уникальный номер закупки
19/2.1/0061316/ТГТомск
Наименование закупки
Оказание услуг по охране временных площадок по ремонту магистрального газопровода для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020-2022 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 07:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-36-74
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Егорова Е. А.
Место рассмотрения предложений
г. Томск, пр. Фрунзе. д. 9
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по охране временных площадок по ремонту магистрального газопровода для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020-2022 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.10.201928.10.2019 11:0028.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908334116Подведение итогов не позднее Оказание услуг по охране временных площадок по ремонту магистрального газопровода для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020-2022 гг.г. Томск, пр. Фрунзе. д. 9
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по охране временных площадок по ремонту магистрального газопровода для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020-2022 гг.
Начальная цена
5 826 230,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
80.10.12.000
80.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 52608
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