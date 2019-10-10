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Номер извещения
31908332535
Уникальный номер закупки
19/2.1/0070268/ДУренгой
Наименование закупки
Оказание услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры участка железной дороги «Новый Уренгой – Ямбург» (с 1,6 км по 12 км.) в г. Новый Уренгой» 0036/19/2.1/0070268/ДУренгой/К/ГОС/Э/24.09.2019
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 15:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8
Почтовый адрес
629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8
Контактный телефон
+7 34949 4-85-21
Факс
+7 3494 22-04-49
Адрес электронной почты
e.v.chusovitina@gd-urengoy.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чусовитина Е. В.
Место рассмотрения предложений
г. Новый Уренгой
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры участка железной дороги «Новый Уренгой – Ямбург» (с 1,6 км по 12 км.) в г. Новый Уренгой»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.10.201916.10.2019 12:0016.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908332535Подведение итогов не позднее Оказание услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры участка железной дороги «Новый Уренгой – Ямбург» (с 1,6 км по 12 км.) в г. Новый Уренгой»г. Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры участка железной дороги «Новый Уренгой – Ямбург» (с 1,6 км по 12 км.) в г. Новый Уренгой»
Начальная цена
2 624 832,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Уренгой
Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8
629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8
80.10
84.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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