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Номер извещения
31908329769
Уникальный номер закупки
19/5.1/0072185/ТГСПб
Наименование закупки
Оказание услуг по по составлению проектной документации лесных участков, испрашиваемых в целях вырубки древесной и кустарниковой растительности в охранной зоне линейных объектов для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов на территории Ленинградской области (110/0020/19/5.1/0072185/ТГСПб/К/ГОС/Э/24.09.2019)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2019 09:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
Контактный телефон
+7 812 455-13-19
Факс
+7 812 455-13-20
Адрес электронной почты
SVPanov@spb.ltg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панов С. В.
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
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Оказание услуг по по составлению проектной документации лесных участков, испрашиваемых в целях вырубки древесной и кустарниковой растительности в охранной зоне линейных объектов для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов на территории Ленинградской области
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.10.201924.10.2019 14:0024.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908329769Подведение итогов не позднее Оказание услуг по по составлению проектной документации лесных участков, испрашиваемых в целях вырубки древесной и кустарниковой растительности в охранной зоне линейных объектов для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов на территории Ленинградской областиhttps://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по по составлению проектной документации лесных участков, испрашиваемых в целях вырубки древесной и кустарниковой растительности в охранной зоне линейных объектов для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов на территории Ленинградской области
Начальная цена
1 930 908,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
71.12.34.110
71.12.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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