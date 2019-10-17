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Номер извещения
31908327359
Уникальный номер закупки
19/5.1/0061000/ТГМосква
Наименование закупки
Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту капитального ремонта Крюковского ЛПУМГ «Магистральный газопровод Грязовец-КГМО (454,6 км-498,0 км)» (инв.№ 000532)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 14:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Контактный телефон
+7 495 817-05-95 доб. 23172
Факс
+7 495 917-93-30
Адрес электронной почты
anons@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сериков В. В.
Место рассмотрения предложений
117420, г. Москва ул. Наметкина д.16
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Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту капитального ремонта Крюковского ЛПУМГ «Магистральный газопровод Грязовец-КГМО (454,6 км-498,0 км)» (инв.№ 000532)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.10.201924.10.2019 14:0024.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908327359Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту капитального ремонта Крюковского ЛПУМГ «Магистральный газопровод Грязовец-КГМО (454,6 км-498,0 км)» (инв.№ 000532)117420, г. Москва ул. Наметкина д.16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса землеустроительных работ по объекту капитального ремонта Крюковского ЛПУМГ «Магистральный газопровод Грязовец-КГМО (454,6 км-498,0 км)» (инв.№ 000532)
Начальная цена
622 422,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
71.12.34.110
71.12.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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