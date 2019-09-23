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Номер извещения
1000637204
Уникальный номер закупки
1000637204
Наименование закупки
Договор на выполнение строительно-монтажных работ по ИТСО и ограждению площадок при «УППГ- 2», входящим в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код стройки 023-2000860). Этап 2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Закупка у единственного поставщика
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 12:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-30-43
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
tender@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Канина Анна Ивановна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Договор на выполнение строительно-монтажных работ по ИТСО и ограждению площадок при «УППГ- 2», входящим в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код стройки 023-2000860). Этап 2
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Не подписана
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор на выполнение строительно-монтажных работ по ИТСО и ограждению площадок при «УППГ- 2», входящим в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» (код стройки 023-2000860). Этап 2
Начальная цена
556 023 876,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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