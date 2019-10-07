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Номер извещения
31908325426
Уникальный номер закупки
19/2.1/0055703/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Приобретение права использования (лицензии) программный продукт Agisoft Metashape Professional edition, Плавающая лицензия (Апгрейд) для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург в 2019 г. 0035/19/2.1/0055703/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/23.09.2019
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 09:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-88
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
M.Karlushina@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карлушина М. В.
Место рассмотрения предложений
г. Екатеринбург, ул. Свердлова 7, 10 этаж, зал совещаний
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение права использования (лицензии) программный продукт Agisoft Metashape Professional edition, Плавающая лицензия (Апгр
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.10.201925.10.2019 08:0025.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908325426Подведение итогов не позднее Приобретение права использования (лицензии) программный продукт Agisoft Metashape Professional edition, Плавающая лицензия (Апгрг. Екатеринбург, ул. Свердлова 7, 10 этаж, зал совещаний
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение права использования (лицензии) программный продукт Agisoft Metashape Professional edition, Плавающая лицензия (Апгр
Начальная цена
230 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
62.02.30.000
62.02.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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