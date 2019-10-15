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Номер извещения
31908325375
Уникальный номер закупки
19/4.3/0073506/ТГВолгоград
Наименование закупки
Поставка мусорных баков для раздельного сбора ТБО для ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 09:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Почтовый адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Контактный телефон
+7 8442 96-00-56
Факс
+7 8442 96-00-56
Адрес электронной почты
M.Panchenko@vlg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панченко М. Н.
Место рассмотрения предложений
400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
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Поставка мусорных баков для раздельного сбора ТБО для ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мусорных баков для раздельного сбора ТБО для ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Начальная цена
419 174,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
22.23.12.140
22.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
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