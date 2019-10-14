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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908325006
Уникальный номер закупки
19/4.3/0071150/ДЯмбург
Наименование закупки
Поставка противопожарного оборудования 19/4.3/0071150/ДЯмбург (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 08:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Контактный телефон
+7 34949 6-61-51
Факс
+7 34949 6-65-30
Адрес электронной почты
N.Gultceva@ygd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гульцева Н. О.
Место рассмотрения предложений
г. Новый Уренгой ул. Геологоразведчиков д. 9 комната 302 В
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка противопожарного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка противопожарного оборудования
Начальная цена
1 810 010,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
32.99.59.000
26.30.50.129
84.25.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 105
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 147
Кол-во: 10
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 11
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