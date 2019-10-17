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Номер извещения
31908322071
Уникальный номер закупки
19/4.3/0053143/ТомскГП
Наименование закупки
Поставка топлива, ГСМ для нужд ОАО "Томскгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 12:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-21-35
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
shmidtla@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шмидт Л. А.
Место рассмотрения предложений
634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73.
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Поставка топлива, ГСМ для нужд ОАО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива, ГСМ для нужд ОАО "Томскгазпром"
Начальная цена
5 135 241,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
20.59.43.120
20.59.43.110
19.20.29.210
19.20.29.180
19.20.29.172
19.20.29.160
19.20.29.140
19.20.29.130
19.20.29.120
19.20.29.119
19.20.29.111
19.20
20.59.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 828
Кол-во: 384
Кол-во: 6600
Кол-во: 20600
Кол-во: 2460
Кол-во: 198
Кол-во: 2767
Кол-во: 5180
Кол-во: 1400
Кол-во: 450
Кол-во: 618
Кол-во: 600
Кол-во: 350
Кол-во: 1396
Кол-во: 5674
Кол-во: 1220
Кол-во: 15.5
Кол-во: 6.464
Кол-во: 6.086
Кол-во: 63
Кол-во: 142
Кол-во: 1472
Кол-во: 633
Кол-во: 7.303
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