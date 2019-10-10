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    Главная / Торги / Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО "Газпром проектирование" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (67386)

    Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО "Газпром проектирование" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (67386)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 10:0010.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908319712Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО "Газпром проектирование"г. Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31908319712

    Уникальный номер закупки

    19/4.3/0067386/ГППроект

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО "Газпром проектирование" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (67386)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 20:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_67386.zip

    Отмена закупки 67386.docx

    Отмена закупки 67386.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    zak@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Т. Н.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.10.201917.10.2019 14:0017.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908319712Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО "Газпром проектирование"г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    22 308 766,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тормоза"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Насос ТАНДЕМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Главная передача"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Звено гусеницы РМШ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Палец звена гусеницы"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Палец РМШ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "Турбокомпрессор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Главная передача"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Электродвигатель"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Электродвигатель вентилятора пусковогов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Электродвигатель"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Барабан тормозной"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Синхронизатор 4,5 передачи"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Датчик указателя давления масла"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Ремень ГРМ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Ремень генератора и ГУР"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Датчик температуры жидкости"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Термостат"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Гидро мотор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Ремень ГРМ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Втулка рессорная УАЗ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "Втулка амортизатора УАЗ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Крестовина УАЗ, ГАЗ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 24"

    "Ремень вариаторный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Трос сцепления"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Трос управления газом"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Балансир передний правый"

    Кол-во: 40

    "Позиция 28"

    "Радиатор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Радиатор масляный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Вентилятор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Ремень балансира"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Центральный переключатель света ППН-45"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Шайба уплотнительная в сборе"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Прокладка турбины"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Прокладка турбины металлическая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Комплект прокладок"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Комплект прокладок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Колодки тормозные ГАЗ (дисковые тормоза)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 39"

    "Предпусковой подогр.двигателя (дизель) 1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Вилка (хвостовик) карданного вала (в КПП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Крестовина кардана"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Прокладка клапанной крышки"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Электронасос печки дополнительный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "Ролик натяжной ремня балансирного"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Ролик натяжной ремня ГРМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Элеватор рамочный УГБ 746-200-00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Амортизатор"

    Кол-во: 50

    "Позиция 48"

    "Манжета 1-85х110-1 ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Рукав РНВД 331.12.00.П 025х0.7 (гофра)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Диск сцепления нажимной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Диск сцепления ведомый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Промежуточная опора привода компрессора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Гидропанель управления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Вращатель УБШМ 1-20 в сборе нового образ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Втулка"

    Кол-во: 12

    "Позиция 56"

    "Сальник ступицы"

    Кол-во: 50

    "Позиция 57"

    "Сальник ступицы"

    Кол-во: 20

    "Позиция 58"

    "ТНВД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Диск колесный (под автоподкачку)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Датчик электронного спидометра"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Водяной насос в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Вал ведомой шестерни"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Турбокомпрессор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Ремень генератора"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Ремень ГУР"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Вращатель УГБ-746-200-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Ремень"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Радиатор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Радиатор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Маслянный фильтр неразборный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 73"

    "Насос шестеренный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Сальник вертлюг УГБ-746-200-00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Сальник оси балансира"

    Кол-во: 30

    "Позиция 76"

    "Лента тормозная для главной передачи 390"

    Кол-во: 8

    "Позиция 77"

    "Втулка амортизатора"

    Кол-во: 80

    "Позиция 78"

    "Счетчик моточасов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "(ТНВД с покачивающим насосом) Насос топл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Втулка распорная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 81"

    "Прерыватель указателей поворота"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Переключатель датчиков указателей уровня"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Приспособление для выпрессовки пальцев"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Датчик давления масла аварийный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 85"

    "Шайба уплотнительная ступицы катка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 86"

    "Каток с шиной в сборе"

    Кол-во: 20

    "Позиция 87"

    "Втулка промежуточной опоры"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "Электродвигатель стеклоочистителя"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Электродвигатель отопителя переднего"

    Кол-во: 6

    "Позиция 90"

    "Кольцо упорное"

    Кол-во: 50

    "Позиция 91"

    "Кольцо установочное"

    Кол-во: 50

    "Позиция 92"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 50

    "Позиция 93"

    "КПП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Турбокомпрессор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Дверь задняя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Тяга(трапеция)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Главный цилиндр сцепления в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Датчик сигнализатор аварийной температур"

    Кол-во: 6

    "Позиция 99"

    "Датчик указателя давления масла ММ 358"

    Кол-во: 6

    "Позиция 100"

    "Элемент фильтрующий воздухоочистителя"

    Кол-во: 6

    "Позиция 101"

    "Подшипник оси вентилятора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Свеча накаливания котла подогревателя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Датчик аварийного давления масла ММ111В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 104"

    "Шкив"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Ролик натяжной в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 106"

    "Муфта включения сцепления в сборе"

    Кол-во: 16

    "Позиция 107"

    "Ремень привода вентилятора конечный"

    Кол-во: 40

    "Позиция 108"

    "Ремень привода вентилятора промежуточный"

    Кол-во: 40

    "Позиция 109"

    "Ремень привода вентилятора конечный"

    Кол-во: 40

    "Позиция 110"

    "Вал ведущий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Муфта включения сцепления с подшипником"

    Кол-во: 4

    "Позиция 112"

    "Диск нажимной с кожухом в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 113"

    "Кольцо 046-052-36-2-3"

    Кол-во: 50

    "Позиция 114"

    "Электродвигатель отопителя заднего"

    Кол-во: 6

    "Позиция 115"

    "Трюмный насос"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Втулка распорная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 117"

    "Крестовина"

    Кол-во: 4

    "Позиция 118"

    "Крестовина в сборе"

    Кол-во: 16

    "Позиция 119"

    "Трубка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 120"

    "Трубка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "Шкив привода вентилятора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Вентилятор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Стекло ветрового окна"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Коробка передач"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Вал привода редуктора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Барабан тормозной"

    Кол-во: 6

    "Позиция 127"

    "Колодки тормозные"

    Кол-во: 12

    "Позиция 128"

    "Диск (под бескамерную резину) размер 22,"

    Кол-во: 6

    "Позиция 129"

    "Вал торсионный левый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 130"

    "Щетка стеклоочистителя с щеткодержателем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 131"

    "Обойма сальника"

    Кол-во: 30

    "Позиция 132"

    "Обойма сальника"

    Кол-во: 30

    "Позиция 133"

    "Венец ведущего колеса РМШ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 134"

    "Колесо ведущее (РМШ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 135"

    "Колесо направляющее"

    Кол-во: 6

    "Позиция 136"

    "Шайба уплотнительная в сборе"

    Кол-во: 20

    "Позиция 137"

    "Кольцо лабиринтное"

    Кол-во: 20

    "Позиция 138"

    "Кольцо лабиринтное"

    Кол-во: 20

    "Позиция 139"

    "Фрикционное уплотнение"

    Кол-во: 20

    "Позиция 140"

    "Набор прокладок двигателя 245 полный с г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 141"

    "Привод стеклоочистителя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 142"

    "Радиатор системы охлаждения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Фара"

    Кол-во: 4

    "Позиция 144"

    "Выхлопная труба"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Кран тройной (ПП8-Т)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 146"

    "Пульт управления пусковым подогревателем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 147"

    "Радиатор масляный в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "Прокладка клапанной крышки верх (ММЗ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 149"

    "Прокладка клапанной крышки низ (ММЗ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 150"

    "Выключатель аккамуляторных батарей"

    Кол-во: 2

    "Позиция 151"

    "Реле регулятор напряжения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Вал торсионный правый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 153"

    "Клавиша включения трюмного насоса"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "Вал карданный привода вентилятора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Планка стопорная болтов фиксатора баланс"

    Кол-во: 10

    "Позиция 156"

    "Главный цилиндр в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 157"

    "Цилиндр привода сцепления"

    Кол-во: 6

    "Позиция 158"

    "Краник топливный тройной"

    Кол-во: 6

    "Позиция 159"

    "Муфта соеденительная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 160"

    "Кольцо"

    Кол-во: 50

    "Позиция 161"

    "Реле"

    Кол-во: 5

    "Позиция 162"

    "Уплотнитель"

    Кол-во: 100

    "Позиция 163"

    "Пробка сливного отверстия днища корпуса"

    Кол-во: 8

    "Позиция 164"

    "Реле"

    Кол-во: 5

    "Позиция 165"

    "Реле"

    Кол-во: 5

    "Позиция 166"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 40

    "Позиция 167"

    "Подшипник"

    Кол-во: 30

    "Позиция 168"

    "Подшипник"

    Кол-во: 30

    "Позиция 169"

    "Клавиша "установка/возврат""

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "Стартер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 171"

    "Патрубок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 172"

    "Патрубок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "Патрубок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 174"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 175"

    "Щетка стеклоочистителя в сборе"

    Кол-во: 10

    "Позиция 176"

    "Генератор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Стартер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Манжета в сборе 1,2-85х110"

    Кол-во: 5

    "Позиция 179"

    "Пробка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 180"

    "Пробка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 181"

    "Шпонка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 182"

    "Элемент фильтра"

    Кол-во: 10

    "Позиция 183"

    "Обойма сальника"

    Кол-во: 30

    "Позиция 184"

    "Сальник"

    Кол-во: 30

    "Позиция 185"

    "Сальник бортовой передачи"

    Кол-во: 10

    "Позиция 186"

    "Манжета в сборе 55,3х76х8"

    Кол-во: 5

    "Позиция 187"

    "Манжета в сборе 2,2-85х110"

    Кол-во: 5

    "Позиция 188"

    "Кольцо"

    Кол-во: 50

    "Позиция 189"

    "Кольцо стопорное"

    Кол-во: 50

    "Позиция 190"

    "Сальник оси балансира"

    Кол-во: 30

    "Позиция 191"

    "Сальник ведущего барабана фрикциона в сб"

    Кол-во: 10

    "Позиция 192"

    "Обойма сальника"

    Кол-во: 30

    "Позиция 193"

    "Чашка соединительная"

    Кол-во: 40

    "Позиция 194"

    "Крышка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 195"

    "Реле"

    Кол-во: 5

    "Позиция 196"

    "Винт механизма натяжения в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 197"

    "Ролик натяжной в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 198"

    "Подшипник"

    Кол-во: 20

    "Позиция 199"

    "Муфта соединительная"

    Кол-во: 14

    "Позиция 200"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 40

    "Позиция 201"

    "Кольцо лабиринтное ступицы"

    Кол-во: 40

    "Позиция 202"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 40

    "Позиция 203"

    "Прокладка чашки"

    Кол-во: 10

    "Позиция 204"

    "Рабочий цилиндр включения сцепления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 205"

    "Бортовая передача с ведущим колесом прав"

    Кол-во: 4

    "Позиция 206"

    "Бортовая передача с ведущим колесом прав"

    Кол-во: 2

    "Позиция 207"

    "Бортовая передача с ведущим колесом лева"

    Кол-во: 2

    "Позиция 208"

    "Бортовая передача с ведущим колесом прав"

    Кол-во: 4

    "Позиция 209"

    "Спидометр"

    Кол-во: 4

    "Позиция 210"

    "Датчик указателя температуры охлаждающей"

    Кол-во: 4

    "Позиция 211"

    "Гусеница РМШ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 212"

    "Труба 4-го,5-го опорных катков в сборе"

    Кол-во: 16

    "Позиция 213"

    "Крышка ступицы направляющего колеса"

    Кол-во: 20

    "Позиция 214"

    "Подшипник"

    Кол-во: 20

    "Позиция 215"

    "Подшипник"

    Кол-во: 20

    "Позиция 216"

    "Реле"

    Кол-во: 5

    "Позиция 217"

    "Подшипник выжимной"

    Кол-во: 10

    "Позиция 218"

    "Насос шестеренный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 219"

    "Тяга"

    Кол-во: 4

    "Позиция 220"

    "Шланг в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 221"

    "Генератор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 222"

    "Кольцо упорное"

    Кол-во: 20

    "Позиция 223"

    "Кольцо упорное"

    Кол-во: 20

    "Позиция 224"

    "Болт крепления ведущего колеса"

    Кол-во: 100

    "Позиция 225"

    "Полуось"

    Кол-во: 4

    "Позиция 226"

    "Пружина соединительной муфты"

    Кол-во: 4

    "Позиция 227"

    "Патрубок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 228"

    "Патрубок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 229"

    "Патрубок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 230"

    "Шестерня заднего хода"

    Кол-во: 2

    "Позиция 231"

    "Диск сцепления ведомый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 232"

    "Вилка включения сцепления"

    Кол-во: 4

    "Позиция 233"

    "Диск нажимной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 234"

    "Каток подвесной в сборе"

    Кол-во: 20

    "Позиция 235"

    "Вилка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 236"

    "Главная передача"

    Кол-во: 2

    "Позиция 237"

    "Включатели"

    Кол-во: 4

    "Позиция 238"

    "Картер(колокол)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 239"

    "Подшипник оси вентилятора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 240"

    "Пружина наружная клапана"

    Кол-во: 10

    "Позиция 241"

    "Муфта полуоси"

    Кол-во: 4

    "Позиция 242"

    "Отопитель кабины"

    Кол-во: 2

    "Позиция 243"

    "Стартер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 244"

    "Вал карданный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 245"

    "Синхронизатор 1,2,3 передачи"

    Кол-во: 2

    "Позиция 246"

    "Генератор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 247"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 248"

    "Гибкий вал привода спидометра ГВ103-Е"

    Кол-во: 4

    "Позиция 249"

    "Главный цилиндр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 250"

    "Шестерня 1-й передачи"

    Кол-во: 2

    "Позиция 251"

    "Шестерня 2-й передачи"

    Кол-во: 2

    "Позиция 252"

    "Шестерня 3-й передачи"

    Кол-во: 2

    "Позиция 253"

    "Фильтр маслянный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 254"

    "Датчик привода спидометра"

    Кол-во: 2

    "Позиция 255"

    "Датчик указателя уровня топлива"

    Кол-во: 2

    "Позиция 256"

    "Картер сцепления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 257"

    "Редуктор привода вентилятора в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 258"

    "Котел подогревателя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 259"

    "Чашка соединительная муфты"

    Кол-во: 4

    "Позиция 260"

    "Радиатор правый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 261"

    "Радиатор левый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 262"

    "Кольцо упорное соединительной муфты полу"

    Кол-во: 4

    "Позиция 263"

    "Патрон для шнеков УГБ-746 200-00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 264"

    "Элеватор-амортизатор УГБ 746-200-00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 265"

    "Переходник УГБ-746-200-00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 266"

    "Винтовой блок на компрессор АК 9/10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 267"

    "Фильтроэлемент BT"

    Кол-во: 10

    "Позиция 268"

    "Фильтроэлемент MR"

    Кол-во: 10

    "Позиция 269"

    "Фильтроэлемент HP"

    Кол-во: 10

    "Позиция 270"

    "Амортизатор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 271"

    "Балансир переднего катка левый в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 272"

    "Балансир переднего катка правый в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 273"

    "Пробка бензинового бака"

    Кол-во: 4

    "Позиция 274"

    "Пружина оттяжная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 275"

    "Пружина возвратная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 276"

    "Корпус с валом вентилятора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 277"

    "Уплотнение термостата"

    Кол-во: 2

    "Позиция 278"

    "Узел рычага стеклоочистителя"

    Кол-во: 6

    "Позиция 279"

    "Выключатель батареи"

    Кол-во: 2

    "Позиция 280"

    "Выключатель батареи"

    Кол-во: 2

    "Позиция 281"

    "Цилиндр привода сцепления"

    Кол-во: 4

    "Позиция 282"

    "Бак топливный правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 283"

    "Шайба болта торсионного вала"

    Кол-во: 100

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