www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908319712
Уникальный номер закупки
19/4.3/0067386/ГППроект
Наименование закупки
Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО "Газпром проектирование" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (67386)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 20:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zak@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцева Т. Н.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО "Газпром проектирование"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильных запасных частей для нужд ООО "Газпром проектирование"
Начальная цена
22 308 766,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
29.32.30.390
29.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 24
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 40
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 18
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 8
Кол-во: 80
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 50
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 100
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 100
Кол-во: 8
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 40
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 14
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 100
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.