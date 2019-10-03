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Номер извещения
31908319663
Уникальный номер закупки
19/2.3/0069002/ГППроект
Наименование закупки
Выполнение комплексных инженерных изысканий для подготовки проектной документации по объекту «Магистральный газопровод Бованенково – Ухта. III нитка». Объекты технологии газотранспортных производств (объекты линейной части магистрального газопровода, КС-1 – КС-9). Обследование территории на предмет наличия взрывоопасных предметов (ВОП) (19/2.3/0069002/ГППроект)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 19:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zakupki@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малкова А. А.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение комплексных инженерных изысканий для подготовки проектной документации по объекту «Магистральный газопровод Бованенково – Ухта. III нитка». Объекты технологии газотранспортных производств (объекты линейной части магистрального газопровода, КС-1 – КС-9). Обследование территории на предмет наличия взрывоопасных предметов (ВОП)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.10.201910.10.2019 14:0010.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908319663Подведение итогов не позднее Выполнение комплексных инженерных изысканий для подготовки проектной документации по объекту «Магистральный газопровод Бованенково – Ухта. III нитка». Объекты технологии газотранспортных производств (объекты линейной части магистрального газопровода, КС-1 – КС-9). Обследование территории на предмет наличия взрывоопасных предметов (ВОП)г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплексных инженерных изысканий для подготовки проектной документации по объекту «Магистральный газопровод Бованенково – Ухта. III нитка». Объекты технологии газотранспортных производств (объекты линейной части магистрального газопровода, КС-1 – КС-9). Обследование территории на предмет наличия взрывоопасных предметов (ВОП)
Начальная цена
55 457 026,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
71.12
71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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