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Номер извещения
31908319657
Уникальный номер закупки
19/5.4/0019640/Гнадзор
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту собственного помещения по адресу: Челябинская обл., Ленинский район, г. Челябинск, ул. Гончаренко, 88-А, Для нужд филиала Уральское управление ООО "Газпром газнадзор"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 19:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Контактный телефон
+7 495 355-98-41
Факс
Адрес электронной почты
m.taranenko@gaznadzor.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тараненко М. Н.
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
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Выполнение работ по ремонту собственного помещения по адресу: Челябинская обл., Ленинский район, г. Челябинск, ул. Гончаренко, 88-А, Для нужд филиала Уральское управление ООО "Газпром газнадзор"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.09.201927.09.2019 14:0027.09.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908319657Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту собственного помещения по адресу: Челябинская обл., Ленинский район, г. Челябинск, ул. Гончаренко, 88-А, Для нужд филиала Уральское управление ООО "Газпром газнадзор"г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту собственного помещения по адресу: Челябинская обл., Ленинский район, г. Челябинск, ул. Гончаренко, 88-А, Для нужд филиала Уральское управление ООО "Газпром газнадзор"
Начальная цена
1 079 311,63
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
41.20.40
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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