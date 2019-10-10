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Номер извещения
31908318826
Уникальный номер закупки
19/4.3/0067253/Лазурная
Наименование закупки
Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО "Лазурная" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 16:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Почтовый адрес
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Контактный телефон
+7 8622 66-33-49
Факс
+7 8622 66-33-43
Адрес электронной почты
zakupki@lazurnaya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рящин А. В.
Место рассмотрения предложений
354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО "Лазурная" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО "Лазурная" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
8 215 843,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Лазурная"
Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"
Адрес местонахождения
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
22.22.11.000
22.19.60.114
20.59.59
20.42.15.145
20.42.15.141
20.41.44.190
20.41.43.120
20.41.41
20.41.32.129
20.41.32.125
20.41.32.124
20.41.32.119
20.41.32.114
20.41.32.111
20.41.32.110
20.41.31.130
20.20.14.000
20.13.24.149
20.13.21.111
17.22.11.130
17.22.11.110
15.20.14.110
15.20
17.22
20.13
20.20
20.41
20.42
20.59
22.19
22.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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