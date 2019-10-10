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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО "Лазурная" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО "Лазурная" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 11:0010.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908318826Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО "Лазурная" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31908318826

    Уникальный номер закупки

    19/4.3/0067253/Лазурная

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО "Лазурная" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 16:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация МИ_0096_19_4.3_0067253_Лазурная_ПР_ГОС_Э_19.09.2019.rar

    Продление 22.10.2019.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рящин А. В.

    Место рассмотрения предложений

    354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Закупки и тендеры Обувь

    Закупки и тендеры Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности

    Закупки и тендеры Вещества химические неорганические основные прочие

    Закупки и тендеры Пестициды и агрохимические продукты прочие

    Закупки и тендеры Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

    Закупки и тендеры Средства парфюмерные и косметические

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Изделия из резины прочие

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые упаковочные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО "Лазурная" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201922.10.2019 14:0022.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908318826Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО "Лазурная" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров для нужд ООО "Лазурная" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    8 215 843,35

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Классификатор ОКПД2

    22.22.11.000

    Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена

    22.19.60.114

    Перчатки резиновые хозяйственные

    20.59.59

    Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

    20.42.15.145

    Лосьоны для ухода за кожей тела

    20.42.15.141

    Кремы для рук

    20.41.44.190

    Средства чистящие прочие

    20.41.43.120

    Средства, кремы, мастики для мебели и полов полирующие

    20.41.41

    Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях

    20.41.32.129

    Средства стиральные прочие

    20.41.32.125

    Средства отбеливающие для стирки

    20.41.32.124

    Средства для смягчения изделий из тканей

    20.41.32.119

    Средства моющие прочие

    20.41.32.114

    Средства моющие для туалетов и ванных комнат

    20.41.32.111

    Средства для мытья посуды

    20.41.32.110

    Средства моющие

    20.41.31.130

    Мыло туалетное жидкое

    20.20.14.000

    Средства дезинфекционные

    20.13.24.149

    Кислоты неорганические прочие, не включенные в другие группировки

    20.13.21.111

    Хлор жидкий

    17.22.11.130

    Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

    17.22.11.110

    Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон

    15.20.14.110

    Обувь с верхом из текстильных материалов

    Классификатор ОКВЭД2

    15.20

    Производство обуви

    17.22

    Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения

    20.13

    Производство прочих основных неорганических химических веществ

    20.20

    Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов

    20.41

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

    20.42

    Производство парфюмерных и косметических средств

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    22.22

    Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Taski R1 plus-концентрированное средство"

    Кол-во: 58

    "Позиция 2"

    "Cif Brass&Copper Polish Полироль для чис"

    Кол-во: 29

    "Позиция 3"

    "Clax Magic Protein пятновыводитель для у"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Clax Magic Rust пятновыводитель для удал"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Clax Magic Oxi пятновыводитель для удале"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Clax Magic Multi пятновыводитель для уда"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Clax Deosoft Iris 54A2 Умягчитель для бе"

    Кол-во: 18

    "Позиция 8"

    "Clax Personril кислородный низкотемперат"

    Кол-во: 7

    "Позиция 9"

    "Clax Hypo концентрат /4AL2/ Divosan Hypo"

    Кол-во: 7

    "Позиция 10"

    "Clax 200 S-200 Color, жидкое ср-во для п"

    Кол-во: 14

    "Позиция 11"

    "Clax Alfa 31A1 Моющее ср-во с высоким со"

    Кол-во: 22

    "Позиция 12"

    "Clax Build /1BL2/ щелочное средство для"

    Кол-во: 25

    "Позиция 13"

    "БАХИЛЫ ПНД 40 ЭКОНОМ, синие, 2гр, 100 шт"

    Кол-во: 4320

    "Позиция 14"

    "Мешок для мусора 180л РОМАШКА ПРАКТИЧНЫЕ"

    Кол-во: 720

    "Позиция 15"

    "Мешок для мусора 60л РОМАШКА с ЗАВЯЗ.60х"

    Кол-во: 720

    "Позиция 16"

    "Мешок для мусора 30л РОМАШКА 50х60 см,ПН"

    Кол-во: 144

    "Позиция 17"

    "Suma Chlorsan D10.4/Моющее средство с хл"

    Кол-во: 47

    "Позиция 18"

    "Катриджи к эл. освежителю воздуха (6фл.*"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Пенное мыло Ultra (6 фл.*1000.мл.) 6340"

    Кол-во: 22

    "Позиция 20"

    "Салфетки Бумажные в коробочках, Plushe 1"

    Кол-во: 2160

    "Позиция 21"

    "Полотенца бумажные Focus Jumbo, 1 сл., б"

    Кол-во: 72

    "Позиция 22"

    "Туалетная бумага Aster малый рулон, 1 сл"

    Кол-во: 22

    "Позиция 23"

    "Сложенная туалетная бумага Клинекс Ультр"

    Кол-во: 43

    "Позиция 24"

    "Туалетная бумага малый рулон Scott, 2 сл"

    Кол-во: 187

    "Позиция 25"

    "Полотенца для рук бумажные Scott (16пач."

    Кол-во: 72

    "Позиция 26"

    "Лосьон для рук Kimcare антиалерген (6фл."

    Кол-во: 14

    "Позиция 27"

    "Лосьон для мытья головы и тела Kimcare ("

    Кол-во: 65

    "Позиция 28"

    "Domestos Urinal Blocks таблетки для писс"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "TASKI SANI CLONET conc-конц. для туалето"

    Кол-во: 36

    "Позиция 30"

    "Suma D5 средство для удаления ржавчины,"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Suma D10 Divermite концентрированное мою"

    Кол-во: 14

    "Позиция 32"

    "TASKI SANI Сid conc-концентрированное ср"

    Кол-во: 7

    "Позиция 33"

    "Taski SPRINT Flower Моющее и дезодорирую"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Rational AG Ополаскиватель 56.00.211 Rat"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Rational AG Очиститель Rational в таблет"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Перчатки резиновые ПРЕМИУМ, размер L, кр"

    Кол-во: 288

    "Позиция 37"

    "Перчатки резиновые ПРЕМИУМ, размер S, кр"

    Кол-во: 72

    "Позиция 38"

    "Перчатки резиновые ПРЕМИУМ, размер М, кр"

    Кол-во: 1080

    "Позиция 39"

    "Фартук полиэтиленовый 70*110см 50 шт /1/"

    Кол-во: 13

    "Позиция 40"

    "КОМБИСПИД моп Трио 40см сер/бел сборка Р"

    Кол-во: 72

    "Позиция 41"

    "СТАНДАРТ пад ручной 15*23см зеленый /10/"

    Кол-во: 360

    "Позиция 42"

    "МикроТафф Плюс салфетка 38*38 голубая ил"

    Кол-во: 144

    "Позиция 43"

    "Aqualeon Альгицид непенящийся пролонгиро"

    Кол-во: 216

    "Позиция 44"

    "МК Лонгафор в таблетках по 200 гр (МСХ)"

    Кол-во: 108

    "Позиция 45"

    "МК Хлоритекс гранулы (БСХ) (ведро 25 кг)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 46"

    "МК Аквадехлор (ведро 5 кг) или эквивален"

    Кол-во: 9

    "Позиция 47"

    "Lovibond Таблетки для ручного тестера Ph"

    Кол-во: 2700

    "Позиция 48"

    "Lovibond Таблетки для ручного тестера DP"

    Кол-во: 2700

    "Позиция 49"

    "МК Экви-минус жидкий (канистра 30 л/37 к"

    Кол-во: 86

    "Позиция 50"

    "МК Эквиталл жидкий (канистра 30 л/34 кг)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 51"

    "МК Эмовекс (канистра 30 л/34 кг) или экв"

    Кол-во: 72

    "Позиция 52"

    "Suma D9.11 Auto Oven Clean Концентрирова"

    Кол-во: 14

    "Позиция 53"

    "Suma D9.10 Auto Oven Clean Концентрирова"

    Кол-во: 47

    "Позиция 54"

    "Сиптон 20л/25.8кг щел. моющ. средство/DI"

    Кол-во: 12

    "Позиция 55"

    "Deosan TC 86 щелочное моющее и дезинфици"

    Кол-во: 245

    "Позиция 56"

    "TASKI JONTEC Total щелочное моющее средс"

    Кол-во: 36

    "Позиция 57"

    "Suma A8 Crystal кислотный ополаскиватель"

    Кол-во: 43

    "Позиция 58"

    "Suma L4 жидкий детергент, моющее средств"

    Кол-во: 36

    "Позиция 59"

    "Suma K2 порошковое средство для замачива"

    Кол-во: 9

    "Позиция 60"

    "Suma Bac D10 Дезинфицирующее средство с"

    Кол-во: 25

    "Позиция 61"

    "Suma D9 средство для мытья печей и гриле"

    Кол-во: 72

    "Позиция 62"

    "Suma D1 плюс ,концентрат д/ручного мытья"

    Кол-во: 14

    "Позиция 63"

    "CIF Professional Kitchen Descaler Средст"

    Кол-во: 36

    "Позиция 64"

    "Cif Dishwash Средство для замачивания и"

    Кол-во: 72

    "Позиция 65"

    "Suma Force D3.5 Безопасный для алюминия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Taski R7 моющий крем ,для удаления трудн"

    Кол-во: 72

    "Позиция 67"

    "Taski Tapi Deo гранулы освежения воздуха"

    Кол-во: 7

    "Позиция 68"

    "Taski Tapi Shampoo шампунь для сухой пен"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Taski Tapi Gum с-во для заморозки и удал"

    Кол-во: 6

    "Позиция 70"

    "Taski Tapi -спонтекс 2, аэрозоль для уда"

    Кол-во: 7

    "Позиция 71"

    "Taski Tapi -спонтекс 1, аэрозоль для уда"

    Кол-во: 7

    "Позиция 72"

    "TASKI ACTIVAL Высокоактивное щелочное мо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "TASKI JONTEC300 концентрированное моющее"

    Кол-во: 14

    "Позиция 74"

    "TASKI JONTEC БЭСТ Средство для чистки си"

    Кол-во: 29

    "Позиция 75"

    "Good Sense BreakDown Антибактериальный а"

    Кол-во: 7

    "Позиция 76"

    "Taski R4 полироль для мебели (750 мл) vg"

    Кол-во: 7

    "Позиция 77"

    "Taski R9 pluse концентрированное кислотн"

    Кол-во: 29

    "Позиция 78"

    "Taski R5 plus концентрат-освежитель возд"

    Кол-во: 14

    "Позиция 79"

    "Taski R3 plus-концентрированное средство"

    Кол-во: 22

    "Позиция 80"

    "Taski R2 plus-концентрированное средство"

    Кол-во: 36

    "Позиция 81"

    "Taski R6 сильнодействующее кислотное сре"

    Кол-во: 144

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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    81 149 415
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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