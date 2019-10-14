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Номер извещения
31908318632
Уникальный номер закупки
19/2.1/0060801/ПРУренгой
Наименование закупки
Оказание услуг по перевозке грузов, оборудования и материалов по маршруту п. Пангоды - ст. Обская (г. Лабытнанги) для нужд Надымского УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» в 2019-2021 гг. (№ 0056/19/2.1/0060801/ПРУренгой/ПР/ГОС/Э/19.09.2019). Закупка осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 15:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
Tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаркина О. В.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по перевозке грузов, оборудования и материалов по маршруту п. Пангоды - ст. Обская (г. Лабытнанги) для нужд Надымского УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» в 2019-2021 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
23.10.201923.10.2019 14:0023.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908318632Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке грузов, оборудования и материалов по маршруту п. Пангоды - ст. Обская (г. Лабытнанги) для нужд Надымского УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» в 2019-2021 гг.г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке грузов, оборудования и материалов по маршруту п. Пангоды - ст. Обская (г. Лабытнанги) для нужд Надымского УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» в 2019-2021 гг.
Начальная цена
5 688 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром подземремонт Уренгой»
Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
49.41.20.000
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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