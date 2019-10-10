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Номер извещения
31908318459
Уникальный номер закупки
19/2.1/0051343/ТГСтаврополь
Наименование закупки
Оказание медицинских услуг по проведению предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в Зензелинском ЛПУМГ в 2020-2022 гг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 15:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
Почтовый адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Контактный телефон
+7 8652 22-93-50
Факс
+7 8652 26-30-45
Адрес электронной почты
Shevchenko_A_V@ktg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шевченко А. В.
Место рассмотрения предложений
РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание медицинских услуг по проведению предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в Зензелинском ЛПУМГ в 2020-2022 гг
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.10.201917.10.2019 14:0017.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908318459Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг по проведению предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в Зензелинском ЛПУМГ в 2020-2022 ггРФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д.6
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание медицинских услуг по проведению предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в Зензелинском ЛПУМГ в 2020-2022 гг
Начальная цена
1 244 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
86.90.19.190
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6800
Кол-во: 6800
Кол-во: 6800
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