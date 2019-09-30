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Номер извещения
31908318186
Уникальный номер закупки
19/5.4/0060082/ЦентрЭГаз
Наименование закупки
Выполнение работ по профилактической наладке электротехнического оборудования на объектах филиала «Ямбургский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2019-2021 годах (№ 0056/19/5.4/0060082/ЦентрЭГаз/К/ГОС/Э/19.09.2019)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 14:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
Tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаркина О. В.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Выполнение работ по профилактической наладке электротехнического оборудования на объектах филиала «Ямбургский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2019-2021 годах
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.10.201909.10.2019 14:0009.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908318186Подведение итогов не позднее Выполнение работ по профилактической наладке электротехнического оборудования на объектах филиала «Ямбургский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2019-2021 годахг. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по профилактической наладке электротехнического оборудования на объектах филиала «Ямбургский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2019-2021 годах
Начальная цена
4 132 922,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6
43.21.10.290
43.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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