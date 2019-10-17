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    Главная / Торги / Поставка КИПиА для нужд ООО "Газпром переработка"

    Поставка КИПиА для нужд ООО "Газпром переработка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2019 12:0017.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908318328Дата и время окончания срока приема заявок Поставка КИПиА194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 627Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31908318328

    Уникальный номер закупки

    19/4.3/0064748/ГПереработка

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка КИПиА для нужд ООО "Газпром переработка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 15:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    094 Документация 64748 с изм. № 1.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Ю. С.

    Место рассмотрения предложений

    194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 627

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов

    Закупки и тендеры Приборы для контроля прочих физических величин

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка КИПиА

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201922.10.2019 18:0022.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908318328Подведение итогов не позднее Поставка КИПиА194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 627

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка КИПиА

    Начальная цена

    8 444 135,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Классификатор ОКПД2

    26.51.70.190

    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие

    26.51.53.190

    Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.5

    Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов

    26.51.5

    Производство приборов для контроля прочих физических величин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термометр ТЛ-4-3-(+50+105)-0,1-530"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Термометр ТН-1-1-(0+170)-1-250-55"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Термометр ТИН-4-1-(-2+400)-1-386"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Термометр ТЛ-4-2-(0+55)-0,1-530"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Термометр ТН-1-2-(+130+300)-1-250-55"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Термометр ТН-6-(-30+60)-1-300"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Термометр ТИН-10-1-(+18,6+21,4)-0,05-280"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Термометр ТИН-5-3-(0+50)-0,2-420"

    Кол-во: 9

    "Позиция 9"

    "Термометр ртутный СП-1(0..200)исп.3"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Термометр ТЛ-4-1-(-30+20)-0,1-530"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Термометр ТЛ-4-3-(+50+105)-0,1-530"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Термометр ТЛ-2-2-(0+100)-1-280"

    Кол-во: 14

    "Позиция 13"

    "ТермометрТР-1-8 (+28…+32)-0,01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "ТермометрТР-1-7 (+24…+28)-0,01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Термометр ТБ 100Р/450х8(0+250) G1/2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Термометр ТБ 100Р/320х8(0+60С) G1/2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Термометр ТБ 100Р/320х8(0+160С) G1/2"

    Кол-во: 16

    "Позиция 18"

    "Термометр ТТМП-6-(0+200)-2-260-163"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Термометр ртутный ТТП 2 163(-35+60)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Термометр лабораторный ЛТ-300-Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Термометр 608002/0110-847-100/000"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Термометр 608002/1810-832-150/000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Термометр ТКП-160СГ-М2 0-160С 160/1,6м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Термометр 608002/-832-1810-100/000"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Термометр 608002/1210-832-100/000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Термометр СП-2П № 4/60 0...+200"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Термометр СП-2П №4/160 0-200"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Термометр СП-2П №2/100 0...+100"

    Кол-во: 130

    "Позиция 29"

    "Термометр СП-2П №3/100 0...+150"

    Кол-во: 115

    "Позиция 30"

    "Термометр СП-2П № 4/100 0...+200"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "Термометр ТН-7 от 0 до +360град"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Термометр СП-2П № 2/60 0+100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 33"

    "Термометр СП-2П №3/60 0...+150"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Термометр ТМ-2 №3 -50...+50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Термометр ТТЖ-М-1П-3-(-50+50)-1-240-103"

    Кол-во: 35

    "Позиция 36"

    "Термометр 608002/0110-847-150/000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Термометр ТКП-160Сг-М3-(0+120)-1,6-160"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Термометр 608002/1810-847-150/000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Термометр ТЛ-2 № 5 0…+350"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Термометры ТН-6-(-30+60)-1-300"

    Кол-во: 22

    "Позиция 41"

    "Термометр ТЛ-4-3-(+50+105)-0,1-530"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Термометр ТЛ-4 N1 -30…20°С"

    Кол-во: 13

    "Позиция 43"

    "Термометр ТИН-8 от -80 до +20град."

    Кол-во: 17

    "Позиция 44"

    "Термометр ТТМП-6-(0+200)-2-260-163"

    Кол-во: 24

    "Позиция 45"

    "Термометр низких температур ТН-8М"

    Кол-во: 16

    "Позиция 46"

    "Термометр ТЛ-2-2-(0+100)-1-280"

    Кол-во: 17

    "Позиция 47"

    "Термометр ТЛ-2 №4 0...+250 6-03630"

    Кол-во: 20

    "Позиция 48"

    "Термометр ТН-2М-(0+360)-1-330-7,6-45"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Термометр ТИН-4-2-(-2+300)-1-386"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Термометр Бекмана ТЛ-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Термометр ТИН4-1 от -2 до +400град.С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Термометр биметаллический S5551 160"

    Кол-во: 8

    "Позиция 53"

    "Термометр биметаллический S5551 200"

    Кол-во: 7

    "Позиция 54"

    "Термометр биметаллический S5551 75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Термометр ТН-7 от 0 до +360град"

    Кол-во: 62

    "Позиция 56"

    "Термометр ТИН-5-1-(-20+20)-0,2-420"

    Кол-во: 5

    "Позиция 57"

    "Термометр лабораторный ЛТ-300-Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Термометр электронный ЛТИ-М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Термометр ТН-6-(-30+60)-1-300"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Термометр СП-33-0,5-(+40+80)-185"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Термометр СП-100 (-100+20)-1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 62"

    "Термометр ТЛ-4-2-(0+55)-0,1-530"

    Кол-во: 80

    "Позиция 63"

    "Термометр СП-29 (0+50)C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Термометр электронный ExT-01/2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Термометр ТЛ-4-1-(-30+20)-0,1-530"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Термометр П-4К 163 0...+100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 67"

    "Термометр ТБ 100Р/200х8(-30+50С) G1/2"

    Кол-во: 16

    "Позиция 68"

    "Термометр ТБ 100Р/200х8(0+60С) G1/2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Термометр ТБ 100Р/250х8(0+250 С) G1/2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Термометр низких температур ТН-8М"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "ТермометрТР-1-9 (+32…+36)-0,01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Термометр ТЛ-4-4-(+100+155)-0,1-530"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Термометр ТЛ-4-6-(+200+255)-0,1-530"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Термометр ТЛ-4-5-(+150…+205)-0,1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "ТермометрТР-1-6 (+20…+24)-0,01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "ТермометрТР-1-10 (+36…+40)-0,01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "ТермометрТР-1-11 (+40…+44)-0,01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "ТермометрТР-1-5 (+16…+20)-0,01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Термометр ТЛ-2-3-(0+150)-1-280"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Термометр 608002/1810-847-100/000"

    Кол-во: 8

    "Позиция 81"

    "Термометр СП-2П-№2-1-(0+100)-220-100"

    Кол-во: 25

    "Позиция 82"

    "Термометр СП-2П №3/100 0...+150"

    Кол-во: 20

    "Позиция 83"

    "Термометр ТБ 100Р/200х8(-30+50С) G1/2"

    Кол-во: 60

    "Позиция 84"

    "Термометр ТЛ-2 N1 -30...+70°С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Клещи"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "Амперметр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Амперметр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 88"

    "Весы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Амперметр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Амперметр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Амперметр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Мегаомметр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Клещи"

    Кол-во: 15

    "Позиция 94"

    "Негатоскоп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Нивелир"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Весы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Тягонапоромер"

    Кол-во: 15

    "Позиция 98"

    "Пирометр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "Люфтомер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Амперметр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Мегаомметр"

    Кол-во: 8

    "Позиция 102"

    "Счетчик"

    Кол-во: 6

    "Позиция 103"

    "Счетчик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Пирометр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Мегаомметр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Набор"

    Кол-во: 15

    "Позиция 107"

    "Дозиметр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Дефектоскоп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Вольтметр"

    Кол-во: 20

    "Позиция 110"

    "Дозиметр-радиометр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Негатоскоп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Микрометр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 113"

    "Иономер-кондуктометр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Кондуктометр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Магазин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Мегаомметр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Пирометр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Мера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Измеритель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Потенциометр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 121"

    "Толщиномер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Толщиномер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Тестер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Клещи"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Пневмосопротивление"

    Кол-во: 10

    "Позиция 126"

    "Метеометр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Амперметр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Мегаомметр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 129"

    "Клещи"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Амперметр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 131"

    "Амперметр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 132"

    "Амперметр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 133"

    "Амперметр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 134"

    "Амперметр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 135"

    "Набор"

    Кол-во: 5

    "Позиция 136"

    "Амперметр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 137"

    "Амперметр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 138"

    "Течеискатель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Клещи"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Счетчик-расходомер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Счетчик"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Пирометр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Клещи"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "Дозиметр"

    Кол-во: 9

    "Позиция 145"

    "Кондуктометр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "Счетчик"

    Кол-во: 5

    "Позиция 147"

    "Клещи"

    Кол-во: 4

    "Позиция 148"

    "Измеритель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Счетчик"

    Кол-во: 4

    "Позиция 150"

    "Амперметр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Амперметр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Амперметр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Весы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Дальномер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Микроамперметр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Тахометр"

    Кол-во: 4

    "Позиция 157"

    "Амперметр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Амперметр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Вольтметр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "Толщиномер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Люксметр+ПульсметрТКА-ПКМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Амперметр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Амперметр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Амперметр"

    Кол-во: 4

    "Позиция 165"

    "Толщиномер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Мегаомметр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 167"

    "Амперметр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 168"

    "Амперметр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 169"

    "Амперметр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 170"

    "Амперметр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 171"

    "Термометр ТН8"

    Кол-во: 4

    "Позиция 172"

    "Термометр СП-29 (0+50)C"

    Кол-во: 5

    "Позиция 173"

    "Клещи"

    Кол-во: 10

    "Позиция 174"

    "Термометр ТИН-4-2-(-2+300)-1-386"

    Кол-во: 6

    "Позиция 175"

    "Термометр ТЛ-2-2-(0+100)-1-280"

    Кол-во: 20

    "Позиция 176"

    "Амперметр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 177"

    "Амперметр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 178"

    "Амперметр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 179"

    "Амперметр"

    Кол-во: 6

    "Позиция 180"

    "Амперметр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 181"

    "Амперметр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 182"

    "Микрометр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 183"

    "Пирометр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 184"

    "Термометр ТН-2М-(0+360)-1-330-7,6-45"

    Кол-во: 4

    "Позиция 185"

    "Термометр ТН8"

    Кол-во: 8

    "Позиция 186"

    "Мегаомметр"

    Кол-во: 1

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