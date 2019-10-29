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    Главная / Торги / Поставка компьютерной, офисной оргтехники

    Поставка компьютерной, офисной оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.10.2019 14:0029.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908317773Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерной, офисной оргтехники119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31908317773

    Уникальный номер закупки

    19/4.3/0071130/ГЭнерго

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка компьютерной, офисной оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 13:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0071130.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Юридический адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    tender@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полетаев П. П.

    Место рассмотрения предложений

    119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по специализированной оптовой торговле прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компьютерной, офисной оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 18:0030.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908317773Подведение итогов не позднее Поставка компьютерной, офисной оргтехники119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерной, офисной оргтехники

    Начальная цена

    1 853 193,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Классификатор ОКПД2

    28.23

    Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования

    27.5

    Приборы бытовые

    27.33

    Изделия электроустановочные

    27.32

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    27.20

    Батареи и аккумуляторы

    26.5

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов

    26.40

    Техника бытовая электронная

    26.30

    Оборудование коммуникационное

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    20.4

    Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и косметические

    17.22

    Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности

    Классификатор ОКВЭД2

    46.7

    Торговля оптовая специализированная прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок питания"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Блок питания"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Модуль проходной"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Ролики"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Цифровая USB приставка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Термотрансферный принтер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Термопаста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Накопитель сетевой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Колпачки"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Батарея аккумуляторная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Батарея аккумуляторная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Экран настенно-потолочный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Диск жесткий"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Брошюратор Renz Combi S"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Ламинатор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Ламинатор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Набор для ухода за техникой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Пневматический очиститель"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Держатель с лупой "третья рука""

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Плёнка для наклеек эластичная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Плёнка для наклеек эластичная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Плёнка для наклеек эластичная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Плёнка для наклеек эластичная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Плёнка для наклеек эластичная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Уничтожитель документов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Шредер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Экшн-камера"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Панель управления в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Блок питания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Плата"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Плата"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Площадка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Ремкомплект"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Блок питания"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Блок питания"

    Кол-во: 12

    "Позиция 36"

    "Чистящий набор"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Пневматический очиститель"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Спрей"

    Кол-во: 15

    "Позиция 39"

    "Салфетки"

    Кол-во: 40

    "Позиция 40"

    "Фотобарабан"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Видеорегистратор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Внешний аккумулятор"

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "Комплект запасных роликов"

    Кол-во: 15

    "Позиция 44"

    "Ролик захвата обходного лотка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Ролик захвата ADF"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Блок питания"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Диск"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Диск"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Вентилятор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Блок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Салфетки"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Шкаф телекоммуникационный настенный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Карта управления"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "KVM-коммутатор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Блок питания"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Блок питания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Термотрансферная лента"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Ленточный принтер для маркировки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Картридж для принтера НР LJ1020"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "Жесткий диск"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Жесткий диск"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Жесткий диск"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "Термотрансферная лента"

    Кол-во: 5

    "Позиция 64"

    "Блок питания"

    Кол-во: 6

    "Позиция 65"

    "Доводчик"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Сканер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Замок"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Кнопки выхода"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Терминал"

    Кол-во: 3

    "Позиция 70"

    "Кабель"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Блок питания для сервера Lenovo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Конвертер интерфейсов USB-Ethernet"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Жесткий диск"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Жесткий диск"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "Жесткий диск"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Процессор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Термотрансферная лента"

    Кол-во: 5

    "Позиция 78"

    "Твердотельный накопитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Твердотельный накопитель"

    Кол-во: 8

    "Позиция 80"

    "Блок розеток"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Фотоаппарат"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Салфетки чистящие"

    Кол-во: 5

    "Позиция 83"

    "Модем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "3G-антенна"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Переключатель"

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Термоблок (оригинальный)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Кассета в сборе (оригинальная)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Лоток подачи бумаги"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Узел захвата/подачи в сборе"

    Кол-во: 5

    "Позиция 90"

    "Память"

    Кол-во: 6

    "Позиция 91"

    "Интерфейс факса"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Блок из 1 кассеты на 500 листов и тумбы"

    Кол-во: 4

    "Позиция 93"

    "Источник бесперебойного питания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Диск жесткий"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "Тонер-картридж"

    Кол-во: 3

    "Позиция 96"

    "Внешний аккумулятор"

    Кол-во: 7

    "Позиция 97"

    "процессор"

    Кол-во: 3

    "Позиция 98"

    "Пневмоочиститель"

    Кол-во: 180

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    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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