Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый от перспективного межпоселкового газопровода к н.п. Яркуг Агульского района Республики Дагестан" ; "Газопровод межпоселковый от перспективного межпоселкового газопровода к н.п.Хутхул и н.п Миси Агульского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковый от н.п. Гоа к н.п. Фите Агульского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковы н.п. Худиг - н.п. Арсуг - н.п. Буршаг Агульского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковый н.п. Тркал – н.п. Цлак Хивского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковый от отвода на н.п. Фурдаг до н.п. Атрик с отводом на Хурсатиль Хивского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковый н.п. Конциль – н.п. Заза Хивского района Республики Дагестан", "Газопровод межпоселковый н.п. Гдынк Ахтынского района Республики Дагестан" (22/2.3/0008607/ГППроект)