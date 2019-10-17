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Номер извещения
31908317548
Уникальный номер закупки
19/2.1/0051097/ТГТомск
Наименование закупки
Выполнение работ по обслуживанию, ремонту, зарядке и испытанию модулей газового пожаротушения на объектах Александровского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020-2022 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 13:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-42-27
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
V.B.Sadykov@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Садыков В. Б.
Место рассмотрения предложений
г. Томск, пр. Фрунзе 9
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Выполнение работ по обслуживанию, ремонту, зарядке и испытанию модулей газового пожаротушения на объектах Александровского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020-2022 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.10.201921.10.2019 11:0021.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908317548Подведение итогов не позднее Выполнение работ по обслуживанию, ремонту, зарядке и испытанию модулей газового пожаротушения на объектах Александровского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020-2022 гг.г. Томск, пр. Фрунзе 9
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по обслуживанию, ремонту, зарядке и испытанию модулей газового пожаротушения на объектах Александровского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020-2022 гг.
Начальная цена
563 665,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
84.25.11.120
84.25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 23
Кол-во: 1
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