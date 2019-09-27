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Номер извещения
31908316349
Уникальный номер закупки
19/4.1/0068451/ГИнвест
Наименование закупки
Поставка оборудования пожаротушения для объекта "Этап 5. Реконструкция действующих и строительство новых объектов компрессорной станции" в составе стройки "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб.м." №0051/19/4.1/0068451/ГИнвест/К/ГОС/Э/19.09.2019
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 10:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новиков С. А.
Место рассмотрения предложений
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
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Поставка оборудования пожаротушения для объекта "Этап 5. Реконструкция действующих и строительство новых объектов компрессорной станции" в составе стройки "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб.м."
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.10.201902.10.2019 14:0002.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908316349Подведение итогов не позднее Поставка оборудования пожаротушения для объекта "Этап 5. Реконструкция действующих и строительство новых объектов компрессорной станции" в составе стройки "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб.м."196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования пожаротушения для объекта "Этап 5. Реконструкция действующих и строительство новых объектов компрессорной станции" в составе стройки "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб.м."
Начальная цена
32 438 413,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
26.30.50.112
26.30
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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