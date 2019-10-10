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Номер извещения
31908315600
Уникальный номер закупки
19/4.2/0069388/ТГСургут
Наименование закупки
Поставка трубной продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 07:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 95-50-70
Факс
Адрес электронной почты
BOGACHEVANA@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богачева Н. А.
Место рассмотрения предложений
г.Сургут,ул. Университетская 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубной продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубной продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
Начальная цена
50 620,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
24.20.13.140
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.045
Кол-во: 0.08
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