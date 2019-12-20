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Номер извещения
31908315583
Уникальный номер закупки
19/4.2/0067653/ТГСургут
Наименование закупки
Поставка строительных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 07:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 95-51-44
Факс
Адрес электронной почты
savinea@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савин Е. А.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 628412, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строительных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.12.201927.12.2019 12:0027.12.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908315583Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"Российская Федерация, 628412, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
Начальная цена
549 589,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
32.99
46.73.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 0.114
Кол-во: 0.631
Кол-во: 0.631
Кол-во: 4
Кол-во: 1
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