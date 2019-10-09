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Номер извещения
ГП909028
Уникальный номер закупки
19/4.3/0042567/Газмаш
Наименование закупки
Поставка общезаводского оборудования для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 812 458-77-46
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
zakupki@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова В. О.
Место рассмотрения предложений
195027, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 7, литера А, офис 212
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка общезаводского оборудования для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.10.201917.10.2019 14:0017.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП909028Подведение итогов не позднее Поставка общезаводского оборудования для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"195027, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 7, литера А, офис 212
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка общезаводского оборудования для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
61 993,21
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
28.49.12.120
28.41.33.120
28.4
28.41.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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