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Номер извещения
31908314702
Уникальный номер закупки
19/1.1/0069024/ГИнвест
Наименование закупки
Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы для строительства объектов «Реконструкция ГИС Шаран», «Реконструкция ГИС Шаран. II пусковой комплекс», «Реконструкция ГИС Шаран. III пусковой комплекс» в составе стройки «Реконструкция ГИС Шаран». (СМСП) 69024
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 17:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новиков С. А.
Место рассмотрения предложений
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
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Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы для строительства объектов «Реконструкция ГИС Шаран», «Реконструкция ГИС Шаран. II пусковой комплекс», «Реконструкция ГИС Шаран. III пусковой комплекс» в составе стройки «Реконструкция ГИС Шаран».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.10.201902.10.2019 14:0002.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908314702Подведение итогов не позднее Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы для строительства объектов «Реконструкция ГИС Шаран», «Реконструкция ГИС Шаран. II пусковой комплекс», «Реконструкция ГИС Шаран. III пусковой комплекс» в составе стройки «Реконструкция ГИС Шаран».196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы для строительства объектов «Реконструкция ГИС Шаран», «Реконструкция ГИС Шаран. II пусковой комплекс», «Реконструкция ГИС Шаран. III пусковой комплекс» в составе стройки «Реконструкция ГИС Шаран».
Начальная цена
1 188 035,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
71.12.34.120
71.12.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1
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