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Номер извещения
31908314499
Уникальный номер закупки
19/2.1/0034307/ДНоябрьск
Наименование закупки
Выполнение работ по обслуживанию, ремонту, зарядке и испытанию первичных средств пожаротушения на объектах Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020-2022 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 16:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-33-54
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
dyakova.ia@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дьякова И. А.
Место рассмотрения предложений
г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы д.2, каб. 212
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Выполнение работ по обслуживанию, ремонту, зарядке и испытанию первичных средств пожаротушения на объектах Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020-2022 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.10.201929.10.2019 13:0029.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908314499Подведение итогов не позднее Выполнение работ по обслуживанию, ремонту, зарядке и испытанию первичных средств пожаротушения на объектах Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020-2022 гг.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы д.2, каб. 212
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по обслуживанию, ремонту, зарядке и испытанию первичных средств пожаротушения на объектах Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020-2022 гг.
Начальная цена
222 216,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
84.25.11.120
84.25.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 48
Кол-во: 18
Кол-во: 2
Кол-во: 33
Кол-во: 12
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Кол-во: 4
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 13
Кол-во: 3
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Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 5
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Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 14
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 15
Кол-во: 1
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