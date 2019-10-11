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Номер извещения
31908313425
Уникальный номер закупки
19/2.1/0060697/ТомскГП
Наименование закупки
Оказание медицинских услуг по проведению обязательных периодических и предварительных медицинских осмотров работников для нужд ОАО «Томскгазпром» в 2020 – 2022 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2019 14:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-20-96
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
gmyzovsv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гмызов С. В.
Место рассмотрения предложений
634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание медицинских услуг по проведению обязательных периодических и предварительных медицинских осмотров работников для нужд ОАО «Томскгазпром» в 2020 – 2022 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.10.201916.10.2019 14:0016.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908313425Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг по проведению обязательных периодических и предварительных медицинских осмотров работников для нужд ОАО «Томскгазпром» в 2020 – 2022 гг.634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание медицинских услуг по проведению обязательных периодических и предварительных медицинских осмотров работников для нужд ОАО «Томскгазпром» в 2020 – 2022 гг.
Начальная цена
31 069 465,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
86.22.19.000
86.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 125
Кол-во: 1398
Кол-во: 130
Кол-во: 130
Кол-во: 20
Кол-во: 130
Кол-во: 20
Кол-во: 130
Кол-во: 20
Кол-во: 92
Кол-во: 3
Кол-во: 92
Кол-во: 3
Кол-во: 92
Кол-во: 3
Кол-во: 1528
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 1366
Кол-во: 110
Кол-во: 1377
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